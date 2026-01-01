England Club
Nike fodboldjoggers til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vi tog en hverdagsklassiker og tilsatte engelsk stolthed for at skabe en behagelig klassiker, som du vil have på igen og igen. Vores semikraftige, børstede fleece føles ekstra blød på indersiden og glat på ydersiden, så du kan holde dig lun, samtidig med at den har en struktureret pasform.
- Vist farve: Midnight Navy/hvid
- Stylenr.: IB6289-410
England Club
Vi tog en hverdagsklassiker og tilsatte engelsk stolthed for at skabe en behagelig klassiker, som du vil have på igen og igen. Vores semikraftige, børstede fleece føles ekstra blød på indersiden og glat på ydersiden, så du kan holde dig lun, samtidig med at den har en struktureret pasform.
Produktoplysninger
- Elastisk linning med snoretræk
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Sidelomme på håndryggens side/baglomme: 100% bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Midnight Navy/hvid
- Stylenr.: IB6289-410
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 189 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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England Club