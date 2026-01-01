England Club Nike-fodboldjoggers til mænd

Vi tog en hverdagsklassiker og tilsatte engelsk stolthed for at skabe en behagelig klassiker, som du vil have på igen og igen. Vores semikraftige, børstede fleece føles ekstra blød på indersiden og glat på ydersiden, så du kan holde dig lun, samtidig med at den har en struktureret pasform.

Vist farve: Midnight Navy/hvid

Stylenr.: IB6289-410