England Club Fleece Nike Football-joggers til større børn (drenge)

Disse England-joggers er så bløde, varme og komfortable, at du næsten kan bo i dem. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.

Vist farve: Midnight Navy/hvid

Stylenr.: IB7971-410