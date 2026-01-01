England Club Fleece Nike Football-joggers til større børn (drenge)

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England Club Fleece
Nike-fodboldjoggers til større børn (drenge)
329,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Disse England-joggers er så bløde, varme og komfortable, at du næsten kan bo i dem. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.
- Vist farve: Midnight Navy/hvid
- Stylenr.: IB7971-410
England Club Fleece
329,90 kr.
Disse England-joggers er så bløde, varme og komfortable, at du næsten kan bo i dem. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Lommeposer: 100 % bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Midnight Navy/hvid
- Stylenr.: IB7971-410
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 155 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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England Club Fleece
329,90 kr.