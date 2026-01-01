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Genanvendte materialer
England 2026 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Udsolgt:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Vores Stadium-kollektion kombinerer replikadesigndetaljer med svedtransporterende teknologi, der giver dig et kampklart look, som er inspireret af dit yndlingshold.
- Vist farve: Astronomy Blue/sort/hvid
- Stylenr.: IB5260-489
England 2026 Stadium Goalkeeper
319,90 kr.
Vores Stadium-kollektion kombinerer replikadesigndetaljer med svedtransporterende teknologi, der giver dig et kampklart look, som er inspireret af dit yndlingshold.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Replika-designet har detaljer, der er baseret på det, holdet bærer.
Produktinformation
- Elastisk linning med snoretræk
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Astronomy Blue/sort/hvid
- Stylenr.: IB5260-489
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 137 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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England 2026 Stadium Goalkeeper
319,90 kr.