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England 2026/27 Pitch Ball Nike Pitch Ball - hvid/Obsidian

England 2026/27 Pitch Ball

Nike Pitch Ball

189,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Spark din kærlighed til spillet i gang med Nike Pitch-fodbolden. Denne bold er skabt til træningssessioner, så du kan forbedre dit fodarbejde. Den har en holdbar belægning, så du bevarer en konsistent præstation.


  • Vist farve: hvid/Obsidian
  • Stylenr.: IQ7531-100

England 2026/27 Pitch Ball

189,90 kr.

Spark din kærlighed til spillet i gang med Nike Pitch-fodbolden. Denne bold er skabt til træningssessioner, så du kan forbedre dit fodarbejde. Den har en holdbar belægning, så du bevarer en konsistent præstation.

Fordele

Den maskinsyede, teksturerede belægning optimerer form, følelse og slidstyrke, og gummiblæren opretholder lufttryk og form.

Produktoplysninger

  • Denne bold er skabt til træningssessioner, så du kan forbedre dit fodarbejde. Den har en holdbar belægning, så du bevarer en konsistent præstation.
  • 62% polyester/28% nylon/5% gummi/5% elastan
  • Vist farve: hvid/Obsidian
  • Stylenr.: IQ7531-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    England 2026/27 Pitch Ball Nike Pitch Ball

    England 2026/27 Pitch Ball

    189,90 kr.

    Fuldend looket