England 2026/27 Heritage Crossbody
Nike Heritage Crossbody
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Nike Heritage Crossbody-tasken er et alternativ til den klassiske bæltetaske, der giver håndfri opbevaring, som du bærer på tværs af brystet. Et Futura-logoprint og en strop, der er nem at justere, gør tasken til et godt valg til daglig brug. Hovedrummet og tilbehørslommen hjælper dig med at holde dit udstyr organiseret. Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendt polyester.
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: IQ6787-451
England 2026/27 Heritage Crossbody
Nike Heritage Crossbody-tasken er et alternativ til den klassiske bæltetaske, der giver håndfri opbevaring, som du bærer på tværs af brystet. Et Futura-logoprint og en strop, der er nem at justere, gør tasken til et godt valg til daglig brug. Hovedrummet og tilbehørslommen hjælper dig med at holde dit udstyr organiseret. Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendt polyester.
Fordele
Hovedlommens lynlås giver dig sikker, velorganiseret opbevaring af dine ting. Tilbehørslommen med lynlås giver sikker opbevaring af små genstande.
Produktoplysninger
- Den justerbare strop giver en tilpasset pasform.
- 100 % polyester
- hand-wash
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: IQ6787-451
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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England 2026/27 Heritage Crossbody