England 2026/27 Heritage Crossbody Nike Heritage Crossbody

England 2026/27 Heritage Crossbody

219,90 kr.

Nike Heritage Crossbody-tasken er et alternativ til den klassiske bæltetaske, der giver håndfri opbevaring, som du bærer på tværs af brystet. Et Futura-logoprint og en strop, der er nem at justere, gør tasken til et godt valg til daglig brug. Hovedrummet og tilbehørslommen hjælper dig med at holde dit udstyr organiseret. Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendt polyester.

Fordele Hovedlommens lynlås giver dig sikker, velorganiseret opbevaring af dine ting. Tilbehørslommen med lynlås giver sikker opbevaring af små genstande.