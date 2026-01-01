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England 2026/27 Club-kasket i polyester 5P til store børn Nike Club-kasket i polyester 5P - Obsidian/hvid

England 2026/27 Club-kasket i polyester 5P

Nike Club-kasket i polyester 5P til store børn

169,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Flyv under radaren i denne ustrukturerede, mellemdybe Nike Club-kasket. Den er vasket, så den har et godt slidt og populært look, og den har en let, behagelig buet skygge med et enkelt design, som du kan tilføje til næsten ethvert look.


  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: IQ7520-451

England 2026/27 Club-kasket i polyester 5P

169,90 kr.

Flyv under radaren i denne ustrukturerede, mellemdybe Nike Club-kasket. Den er vasket, så den har et godt slidt og populært look, og den har en let, behagelig buet skygge med et enkelt design, som du kan tilføje til næsten ethvert look.

Fordele

Det økologiske bomuldstwillmateriale er let og glat. Designet med seks paneler af mellemdybe gør den nem at style.

Produktoplysninger

  • Tri-glide-metallet med Swoosh-branding gør det nemt at justere pasformen.
  • 100% polyester
  • hand-wash
  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: IQ7520-451

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    England 2026/27 Club-kasket i polyester 5P til store børn Nike Club-kasket i polyester 5P

    England 2026/27 Club-kasket i polyester 5P

    169,90 kr.

    Fuldend looket