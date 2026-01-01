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England 2026/27 Arobill C99-kasket TR Nike Arobill C99-kasket TR - Obsidian/Obsidian

England 2026/27 Arobill C99-kasket TR

Nike Arobill C99-kasket TR

219,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Repræsenterer det mærke, du elsker, mens du får åndbarhed til øverste etage. Et design med høj dybde giver denne kasket en behagelig, moderne pasform. Meshpanelerne hjælper med at holde den luftig, mens en snapback-lukning bagpå giver dig en justerbar pasform.


  • Vist farve: Obsidian/Obsidian
  • Stylenr.: IQ7556-451

England 2026/27 Arobill C99-kasket TR

219,90 kr.

Repræsenterer det mærke, du elsker, mens du får åndbarhed til øverste etage. Et design med høj dybde giver denne kasket en behagelig, moderne pasform. Meshpanelerne hjælper med at holde den luftig, mens en snapback-lukning bagpå giver dig en justerbar pasform.

Fordele

Mesh-indlæg giver maksimal friskhed.

Produktoplysninger

  • Trykknaplukningen kan nemt justeres til din størrelse, og den løse, dybe kasket har et moderne snit.
  • Hoveddel: 100 % bomuld. Mesh: 100 % polyester.
  • hand-wash
  • Vist farve: Obsidian/Obsidian
  • Stylenr.: IQ7556-451

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    England 2026/27 Arobill C99-kasket TR Nike Arobill C99-kasket TR

    England 2026/27 Arobill C99-kasket TR

    219,90 kr.

    Fuldend looket