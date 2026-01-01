England 2026/27 Arobill C99-kasket TR
Nike Arobill C99-kasket TR
Klarna tilgængelig ved kassen.
Repræsenterer det mærke, du elsker, mens du får åndbarhed til øverste etage. Et design med høj dybde giver denne kasket en behagelig, moderne pasform. Meshpanelerne hjælper med at holde den luftig, mens en snapback-lukning bagpå giver dig en justerbar pasform.
- Vist farve: Obsidian/Obsidian
- Stylenr.: IQ7556-451
England 2026/27 Arobill C99-kasket TR
Repræsenterer det mærke, du elsker, mens du får åndbarhed til øverste etage. Et design med høj dybde giver denne kasket en behagelig, moderne pasform. Meshpanelerne hjælper med at holde den luftig, mens en snapback-lukning bagpå giver dig en justerbar pasform.
Fordele
Mesh-indlæg giver maksimal friskhed.
Produktoplysninger
- Trykknaplukningen kan nemt justeres til din størrelse, og den løse, dybe kasket har et moderne snit.
- Hoveddel: 100 % bomuld. Mesh: 100 % polyester.
- hand-wash
- Vist farve: Obsidian/Obsidian
- Stylenr.: IQ7556-451
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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England 2026/27 Arobill C99-kasket TR