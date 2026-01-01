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England 2026/27 Apex-bøllehat
Nike Apex-bøllehat
219,90 kr.
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Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Nyd solen, og tilføj lidt sjov til dit look med den Nike Apex-bøllehat. Denne bøllehat er lige så let at tage på, som den er at pakke væk, og den sørger for, at du er godt tilpas, når solen skinner, og der er eventyr på menuen!
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: IQ7057-451
England 2026/27 Apex-bøllehat
219,90 kr.
Nyd solen, og tilføj lidt sjov til dit look med den Nike Apex-bøllehat. Denne bøllehat er lige så let at tage på, som den er at pakke væk, og den sørger for, at du er godt tilpas, når solen skinner, og der er eventyr på menuen!
Fordele
Vores Apex-bøllehatte har alle mellemdybde og 360-graders tildækning.
Produktoplysninger
- Med det ustrukturerede design kan den nemt pakkes og foldes helt flad, så den ikke fylder.
- 100 % polyester
- hand-wash
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: IQ7057-451
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England 2026/27 Apex-bøllehat
219,90 kr.