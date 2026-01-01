England 2026/27 Academy-bold
Nike Academy-bold
Klarna tilgængelig ved kassen.
Scor mål efter mål med Academy-fodboldens innovative OmniSculpt-teknologi – rillerne præget ind i yderdelen tillader luftcirkulation omkring bolden og giver en mere nøjagtig boldflugt.
- Vist farve: hvid/Obsidian/Speed Red/hvid
- Stylenr.: IQ7563-100
England 2026/27 Academy-bold
Scor mål efter mål med Academy-fodboldens innovative OmniSculpt-teknologi – rillerne præget ind i yderdelen tillader luftcirkulation omkring bolden og giver en mere nøjagtig boldflugt.
Fordele
Nike Aerowsculpt-teknologi bruger formstøbte riller til at forhindre luftmodstand og til at skabe en mere stabil fart gennem luften.
Produktoplysninger
- En tekstureret overflade giver en ensartet boldkontakt ved afleveringer, skud og driblinger. Gummiblæren opretholder lufttryk og form.
- 67 % gummi/10 % polyuretan (PU)/13 % polyester/10 % ethylenvinylacetat (EVA)
- Vist farve: hvid/Obsidian/Speed Red/hvid
- Stylenr.: IQ7563-100
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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England 2026/27 Academy-bold