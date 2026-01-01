triangle, start, resume, beginVideo
 
billede 1 af 10
Nike Energy-tanktop til kvinder - sort

Genanvendte materialer

Nike Energy

Tanktop til kvinder

879,90 kr.
sort
Phantom
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Føl dig godt tilpas i denne tætsiddende, lagdelte tanktop, der er fremstillet i let og strækbart materiale.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IO1985-010

Nike Energy

879,90 kr.

Føl dig godt tilpas i denne tætsiddende, lagdelte tanktop, der er fremstillet i let og strækbart materiale.

Produktoplysninger

  • 94% polyester/6% elastan
  • Tætsiddende pasform
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IO1985-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse L på og er 174 cm høj
    • Tætsiddende pasform: tæt og faconsyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

Ingen anmeldelser

Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike Energy.

    Nike Energy-tanktop til kvinder

    Nike Energy

    879,90 kr.

    Fuldend looket

    Item 3 of 3