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Genanvendte materialer
Nike Energy
Tanktop til kvinder
879,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Føl dig godt tilpas i denne tætsiddende, lagdelte tanktop, der er fremstillet i let og strækbart materiale.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IO1985-010
Nike Energy
879,90 kr.
Føl dig godt tilpas i denne tætsiddende, lagdelte tanktop, der er fremstillet i let og strækbart materiale.
Produktoplysninger
- 94% polyester/6% elastan
- Tætsiddende pasform
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IO1985-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse L på og er 174 cm høj
- Tætsiddende pasform: tæt og faconsyet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Energy
879,90 kr.