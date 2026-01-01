Nike Energy Repel-vævet fodboldjakke til mænd

Genanvendte materialer
Nike Energy
Vævet Repel-fodboldjakke til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Nike tog fodboldverdenen med storm for 30 år siden. Denne vandafvisende jakke har de samme detaljer som de tidløse designs fra midten af 90'erne, men med teknologien til at kunne klare den moderne kamp.
- Vist farve: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
- Stylenr.: IF1528-410
Nike Energy
Nike tog fodboldverdenen med storm for 30 år siden. Denne vandafvisende jakke har de samme detaljer som de tidløse designs fra midten af 90'erne, men med teknologien til at kunne klare den moderne kamp.
Fordele
- Firevejs strækbart vævet stof er skabt til at bevæge sig med dig.
- Lommer til hænderne og opbevaring.
Produktoplysninger
- Tovejslynlås foran
- Elastiske manchetter og kant
- Elastisk hætteåbning
- Broderet Swoosh-logo
- 85 % polyester/15 % elastan
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
- Stylenr.: IF1528-410
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 184 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike Energy