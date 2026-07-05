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Nike Energy langærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd - Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White

Genanvendte materialer

Nike Energy

Langærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd

28% rabat
Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
Pink Foam/Off Noir/Summit White/Summit White
Team Red/Off Noir/Summit White/Summit White
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Nike tog fodboldverdenen med storm for 30 år siden. Denne svedtransporterende top har de samme detaljer som de tidløse designs fra midten af 90'erne, men med teknologien til at kunne klare den moderne kamp.


  • Vist farve: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Stylenr.: IF1532-121

Nike Energy

28% rabat

Nike tog fodboldverdenen med storm for 30 år siden. Denne svedtransporterende top har de samme detaljer som de tidløse designs fra midten af 90'erne, men med teknologien til at kunne klare den moderne kamp.

Produktinformation

  • Løstsiddende pasform
  • Vævet logomærke
  • 100% polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Stylenr.: IF1532-121

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

1 stjerne

  • loose thread

    Joo188740778

    Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.

Nike Energy langærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd

Nike Energy

28% rabat

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