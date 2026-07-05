Nike Energy langærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd

loose thread
Joo188740778
Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Nike tog fodboldverdenen med storm for 30 år siden. Denne svedtransporterende top har de samme detaljer som de tidløse designs fra midten af 90'erne, men med teknologien til at kunne klare den moderne kamp.
Nike Energy
Nike tog fodboldverdenen med storm for 30 år siden. Denne svedtransporterende top har de samme detaljer som de tidløse designs fra midten af 90'erne, men med teknologien til at kunne klare den moderne kamp.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
1 stjerne
loose thread
Joo188740778
Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
Nike Energy