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Nike Energy
Bodystocking til kvinder
679,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vis din form frem i denne elegante bodystocking. Det mellemvægtige, ultrabløde materiale giver glat tildækning, så det eneste, der skinner igennem, er din selvtillid.
- Vist farve: Phantom
- Stylenr.: IM6096-030
Nike Energy
679,90 kr.
Vis din form frem i denne elegante bodystocking. Det mellemvægtige, ultrabløde materiale giver glat tildækning, så det eneste, der skinner igennem, er din selvtillid.
Produktoplysninger
- Hoveddel/for: 53% nylon/47% elastan. Kilens for: 60% bomuld/40% polyester.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Phantom
- Stylenr.: IM6096-030
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 172 cm høj
- Tætsiddende pasform: tæt og faconsyet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Energy
679,90 kr.