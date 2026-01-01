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Nike Energy-bodystocking til kvinder - Phantom

Nike Energy

Bodystocking til kvinder

679,90 kr.
Phantom
sort
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Vis din form frem i denne elegante bodystocking. Det mellemvægtige, ultrabløde materiale giver glat tildækning, så det eneste, der skinner igennem, er din selvtillid.


  • Vist farve: Phantom
  • Stylenr.: IM6096-030

Nike Energy

679,90 kr.

Vis din form frem i denne elegante bodystocking. Det mellemvægtige, ultrabløde materiale giver glat tildækning, så det eneste, der skinner igennem, er din selvtillid.

Produktoplysninger

  • Hoveddel/for: 53% nylon/47% elastan. Kilens for: 60% bomuld/40% polyester.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Phantom
  • Stylenr.: IM6096-030

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 172 cm høj
    • Tætsiddende pasform: tæt og faconsyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Energy-bodystocking til kvinder

    Nike Energy

    679,90 kr.

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