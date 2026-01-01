Nike Dura Feel 10
Golfhandske (venstre, almindelig) (trepak)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Dura Feel 10-golfhandsken har letvægtskunstlæder på håndfladen for at give et sikkert greb og strækbart materiale på håndryggen, så du kan bevæge dig naturligt ved hvert sving. Denne forbedrede version har en forstærket håndflade og tommelfinger, der giver dig ekstra slidstyrke der, hvor du har mest brug for det.
- Vist farve: Pearl White/Pearl White/sort
- Stylenr.: IO1741-284
Nike Dura Feel 10
Nike Dura Feel 10-golfhandsken har letvægtskunstlæder på håndfladen for at give et sikkert greb og strækbart materiale på håndryggen, så du kan bevæge dig naturligt ved hvert sving. Denne forbedrede version har en forstærket håndflade og tommelfinger, der giver dig ekstra slidstyrke der, hvor du har mest brug for det.
Fordele
- Håndflade og tommelfinger i førsteklasses syntetisk læder giver et konsekvent greb om din kølle og kontrol over dit sving.
- Elastisk materiale på håndryggen giver naturlig bevægelsesfrihed.
Produktoplysninger
- Håndflade: 60 % PU-læder/30 % polyester/10 % nylon. Håndryg: 50 % PU-læder/45 % polyester/5 % elastan. Øvrigt: 40 % polyester/32 % PU-læder/18 % nylon/10 % elastan.
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: Pearl White/Pearl White/sort
- Stylenr.: IO1741-284
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Dura Feel 10