Nike Dura Feel 10-golfhandske til kvinder (venstre hånd)

Nike Dura Feel 10-golfhandsken har letvægtskunstlæder på håndfladen for at give et sikkert greb og strækbart materiale på håndryggen, så du kan bevæge dig naturligt ved hvert sving. Denne forbedrede version har en forstærket håndflade og tommelfinger, der giver dig ekstra slidstyrke der, hvor du har mest brug for det.

Vist farve: Pearl White/Pearl White/sort

Stylenr.: DR5137-284