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Nike Dura Feel 10-golfhandske til kvinder (venstre hånd) - Pearl White/Pearl White/sort

Nike Dura Feel 10

Golfhandske til kvinder (venstre hånd)

119,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Nike Dura Feel 10-golfhandsken har letvægtskunstlæder på håndfladen for at give et sikkert greb og strækbart materiale på håndryggen, så du kan bevæge dig naturligt ved hvert sving. Denne forbedrede version har en forstærket håndflade og tommelfinger, der giver dig ekstra slidstyrke der, hvor du har mest brug for det.


  • Vist farve: Pearl White/Pearl White/sort
  • Stylenr.: DR5137-284

Nike Dura Feel 10

119,90 kr.

Nike Dura Feel 10-golfhandsken har letvægtskunstlæder på håndfladen for at give et sikkert greb og strækbart materiale på håndryggen, så du kan bevæge dig naturligt ved hvert sving. Denne forbedrede version har en forstærket håndflade og tommelfinger, der giver dig ekstra slidstyrke der, hvor du har mest brug for det.

Fordele

  • Perforeringer på fingrene og tommelfingrene hjælper med at optimere luftgennemstrømningen for at holde din hånd afkølet.
  • Pasformen tilpasses med en justerbar lukning.

Produktoplysninger

  • Håndflade: 60% PU-læder/30% polyester/10% nylon. Håndryg: 50% PU-læder/45% polyester/5% elastan. Øvrigt: 40% polyester/32% PU-læder/18% nylon/10% elastan.
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: Pearl White/Pearl White/sort
  • Stylenr.: DR5137-284

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (5)

3.6 stjerner

  • Luva sintética golf

    ritap238325579

    Boa tamanho certo

  • Mislead

    kyler401860166

    It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.

  • FEMALE GOLF GLOVE!

    Baljit

    THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.

Nike Dura Feel 10-golfhandske til kvinder (venstre hånd)

Nike Dura Feel 10

119,90 kr.

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