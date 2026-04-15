Nike Dura Feel 10-golfhandske til kvinder (venstre hånd)

Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Dura Feel 10-golfhandsken har letvægtskunstlæder på håndfladen for at give et sikkert greb og strækbart materiale på håndryggen, så du kan bevæge dig naturligt ved hvert sving. Denne forbedrede version har en forstærket håndflade og tommelfinger, der giver dig ekstra slidstyrke der, hvor du har mest brug for det.
Nike Dura Feel 10
Nike Dura Feel 10-golfhandsken har letvægtskunstlæder på håndfladen for at give et sikkert greb og strækbart materiale på håndryggen, så du kan bevæge dig naturligt ved hvert sving. Denne forbedrede version har en forstærket håndflade og tommelfinger, der giver dig ekstra slidstyrke der, hvor du har mest brug for det.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
3.6 stjerner
Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
Mislead
kyler401860166
It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.
FEMALE GOLF GLOVE!
Baljit
THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.
Nike Dura Feel 10