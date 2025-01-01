Nike Dunk Trickshot x LEGO®-byggesæt med eksklusiv minifigur

Tricks og klodser? Klar til kaos! Vis dine vildeste trickshots (og Nike-swag) med hjælp fra en ikonisk Nike Dunk. Dette Nike x LEGO® Collection-sæt giver dig adgang på hele banen til at udforske alle vinkler til kurven med din LEGO®-minifigur, eller lade Nike Dunks skyde dem afsted mod kurven. Byg den på din egen måde.

Vist farve: Gym Red/hvid

Stylenr.: LE1002-687