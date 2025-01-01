Nike Dunk Trickshot x LEGO®-byggesæt med eksklusiv minifigur

Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Byggesæt med eksklusiv minifigur
Klarna tilgængelig ved kassen.
Tricks og klodser? Klar til kaos! Vis dine vildeste trickshots (og Nike-swag) med hjælp fra en ikonisk Nike Dunk. Dette Nike x LEGO® Collection-sæt giver dig adgang på hele banen til at udforske alle vinkler til kurven med din LEGO®-minifigur, eller lade Nike Dunks skyde dem afsted mod kurven. Byg den på din egen måde.
- Vist farve: Gym Red/hvid
- Stylenr.: LE1002-687
Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Tricks og klodser? Klar til kaos! Vis dine vildeste trickshots (og Nike-swag) med hjælp fra en ikonisk Nike Dunk. Dette Nike x LEGO® Collection-sæt giver dig adgang på hele banen til at udforske alle vinkler til kurven med din LEGO®-minifigur, eller lade Nike Dunks skyde dem afsted mod kurven. Byg den på din egen måde.
Fordele
- Sættet indeholder en graffitibaggrund, bøjle, bane og aftagelig mini Nike Dunk-sneaker.
- Eksklusive LEGO®-minifiguren har Nike x LEGO Collection-swag og to hoveder at vælge imellem.
- Nike Dunk, der kan bygges, har en særlig funktion, der driver den fremad mod et slam-dunk!
- Din konstruktion, der er designet til at stå fremme, tager det sjove fra banen og forvandler det til en dekoration på dit værelse.
Produktoplysninger
- Designet til børn i alderen 10+
- Advarsel: Risiko for kvælning. Ikke egnet til børn under 3 år.
- H: 16 cm x B: 17 cm x D: 13 cm
- 454 dele
- Vist farve: Gym Red/hvid
- Stylenr.: LE1002-687
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Store tricks, kaos på lille plan
Dine vildeste trickshots får en overlegen, legendarisk assist. Byg ting med sættet på din egen måde, og udforsk alle muligheder af basketball med din LEGO®-minifigur.
Klar til afgang
Nike Dunk, der kan bygges, har en særlig funktion, der driver den fremad, hvilket giver din lille trickster en chance for at score store stilpoint.
Eksklusiv LEGO®-minifigur
Customise din egen figur – i Nike x LEGO®-kollektionen – ved at vælge mellem to hoveder med store personligheder.
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