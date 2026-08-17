Nike Dunk Low-sko til større børn

Daughter Loves Dunks
NiiqueWiitDaDimples
My kid loves dunk. She says they’re very comfortable and they match perfectly with the schools uniform.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne basketball-inspirerede sneaker-helt i din samling er udsmykket med klassiske paneler, stødabsorbering og old-school-greb, der forbliver tro mod Nikes klassiske vibes.
Nike Dunk Low
Denne basketball-inspirerede sneaker-helt i din samling er udsmykket med klassiske paneler, stødabsorbering og old-school-greb, der forbliver tro mod Nikes klassiske vibes.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.8 stjerner
Daughter Loves Dunks
NiiqueWiitDaDimples
My kid loves dunk. She says they’re very comfortable and they match perfectly with the schools uniform.
JasmineW223231254
My Daughter love them they was for school match her uniforms
Legoooo!
AmandaM261010329
Love the look and feel of these shoes! Very unique and received lots of compliments while wearing them!
Nike Dunk Low