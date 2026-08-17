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Gode bedømmelser
Nike Dunk Low-sko til større børn - hvid/Shimmer/hvid/Shimmer

Nike Dunk Low

Sko til større børn

29% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne basketball-inspirerede sneaker-helt i din samling er udsmykket med klassiske paneler, stødabsorbering og old-school-greb, der forbliver tro mod Nikes klassiske vibes.


  • Vist farve: hvid/Shimmer/hvid/Shimmer
  • Stylenr.: IU7766-134

Nike Dunk Low

29% rabat

Denne basketball-inspirerede sneaker-helt i din samling er udsmykket med klassiske paneler, stødabsorbering og old-school-greb, der forbliver tro mod Nikes klassiske vibes.

Fordele

  • Overdelen af kunstlæder er slidstærkt og komfortabelt.
  • Perforeringerne ved tæerne tilføjer åndbarhed.
  • En gummisål i fuld længde giver slidstærkt greb og har et friktionsmønster svarende til originalen.

Produktoplysninger

  • Lav krave
  • Syntetisk læderoverdel
  • Klassiske snørebånd
  • Vist farve: hvid/Shimmer/hvid/Shimmer
  • Stylenr.: IU7766-134

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1142)

4.8 stjerner

  • Daughter Loves Dunks

    NiiqueWiitDaDimples

    My kid loves dunk. She says they’re very comfortable and they match perfectly with the schools uniform.

  • JasmineW223231254

    My Daughter love them they was for school match her uniforms

  • Legoooo!

    AmandaM261010329

    Love the look and feel of these shoes! Very unique and received lots of compliments while wearing them!

Nike Dunk Low-sko til større børn

Nike Dunk Low

29% rabat

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