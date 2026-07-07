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Nike Dunk Low Retro SE-sko til mænd - Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/hvid

Nike Dunk Low Retro SE

Sko til mænd

26% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dunk Low Retro kombinerer førsteklasses materialer og en blød polstring, der giver banebrydende komfort. Mulighederne er uendelige – hvordan vil du style dine Dunks?


  • Vist farve: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/hvid
  • Stylenr.: II7078-200

Nike Dunk Low Retro SE

26% rabat

Dunk Low Retro kombinerer førsteklasses materialer og en blød polstring, der giver banebrydende komfort. Mulighederne er uendelige – hvordan vil du style dine Dunks?

Fordele

  • Overdelen bliver blødere og får retrolook ved brug.
  • Skummellemsålen giver letvægts-stødabsorbering
  • Gummiydersålen med klassisk rotationspunkt tilføjer slidstærkt greb og klassisk stil.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/hvid
  • Stylenr.: II7078-200

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

4.7 stjerner

  • JoaoR346559430

    very nice and good confort

  • R.A.v256688847

    Tijdloos Perfecte schoen voor privé en smart casual zakelijk.

  • stef1508

    Super modèle, très confortable et stylé

Nike Dunk Low Retro SE-sko til mænd

Nike Dunk Low Retro SE

26% rabat

Fuldend looket

Item 3 of 6