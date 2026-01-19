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Nike Dri-FIT Solid-boksershorts til større børn (3 stk.) - sort

Nike

Dri-FIT Solid-boksershorts til større børn (3 stk.)

199,90 kr.
sort
Game Royal
University Red
sort/Dark Grey

Klarna tilgængelig ved kassen.

Performance starter med disse boksershorts. De er lavet af et genanvendt polystrikket materiale, som er forbedret med fugttransporterende, hurtigtørrende Dri-FIT-teknologi, der hjælper dig med at holde dig afkølet og tør, mens du bevæger dig gennem dagen. Den elastiske linning giver en behagelig pasform, og den lukkede pose giver støtte, hvor du har mest brug for det.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: FB0407-011

Nike

199,90 kr.

Performance starter med disse boksershorts. De er lavet af et genanvendt polystrikket materiale, som er forbedret med fugttransporterende, hurtigtørrende Dri-FIT-teknologi, der hjælper dig med at holde dig afkølet og tør, mens du bevæger dig gennem dagen. Den elastiske linning giver en behagelig pasform, og den lukkede pose giver støtte, hvor du har mest brug for det.

Produktoplysninger

  • Der medfølger 3 par boksershorts
  • 92% genanvendt polyester/8% elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: FB0407-011

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Super !

    Grzegorz882839540

    Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.

Nike Dri-FIT Solid-boksershorts til større børn (3 stk.)

Nike

199,90 kr.

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