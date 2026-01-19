Nike Dri-FIT Solid-boksershorts til større børn (3 stk.)

Super !
Grzegorz882839540
Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Performance starter med disse boksershorts. De er lavet af et genanvendt polystrikket materiale, som er forbedret med fugttransporterende, hurtigtørrende Dri-FIT-teknologi, der hjælper dig med at holde dig afkølet og tør, mens du bevæger dig gennem dagen. Den elastiske linning giver en behagelig pasform, og den lukkede pose giver støtte, hvor du har mest brug for det.
Nike
Performance starter med disse boksershorts. De er lavet af et genanvendt polystrikket materiale, som er forbedret med fugttransporterende, hurtigtørrende Dri-FIT-teknologi, der hjælper dig med at holde dig afkølet og tør, mens du bevæger dig gennem dagen. Den elastiske linning giver en behagelig pasform, og den lukkede pose giver støtte, hvor du har mest brug for det.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Super !
Grzegorz882839540
Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.
Nike