Nike Dri-FIT-sæt med T-shirt og crossover-shorts til mindre børn

Klæd nemt din lille atlet på i dette søde todelte sæt. Den grafiske T-shirt har en firkantet pasform, der skaber et cropped look med en rund hals uden mærke, der gør den nem at have på. De matchende shorts er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde de små kølige og tørre, mens de leger, med en elastisk krydset linning, der giver en behagelig pasform og et moderne look.

Vist farve: Ghost

Stylenr.: IW1820-055