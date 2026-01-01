Nike Dri-FIT Miler Quarter-Zip-sæt med top og bukser til mindre børn

Gør dit barn ubesværet klar til at komme i zone med denne koordinerede todelte træningsdragt, der er fremstillet i materialer, der er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper små atleter med at holde sig kølige og tørre, mens de leger. Pullover-toppen har en kvart lynlåslukning, så den er nem at tage på og bruge som et lag, den har reflekterende detaljer, og tommelfingerhullerne i manchetterne giver et moderne touch. Bukserne har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, lommerne giver plads til opbevaring af småting, og benene med tapered snit har manchetter med lynlås.

Vist farve: sort

Stylenr.: IU5336-010