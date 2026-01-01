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Nike Dri-FIT Miler Quarter-Zip-sæt med top og bukser til mindre børn - sort

Nike

Sæt med Dri-FIT Miler-overdel med kvart lynlås og bukser til mindre børn

449,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

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Gør dit barn ubesværet klar til at komme i zone med denne koordinerede todelte træningsdragt, der er fremstillet i materialer, der er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper små atleter med at holde sig kølige og tørre, mens de leger. Pullover-toppen har en kvart lynlåslukning, så den er nem at tage på og bruge som et lag, den har reflekterende detaljer, og tommelfingerhullerne i manchetterne giver et moderne touch. Bukserne har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, lommerne giver plads til opbevaring af småting, og benene med tapered snit har manchetter med lynlås.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IU5336-010

Nike

449,90 kr.

Gør dit barn ubesværet klar til at komme i zone med denne koordinerede todelte træningsdragt, der er fremstillet i materialer, der er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper små atleter med at holde sig kølige og tørre, mens de leger. Pullover-toppen har en kvart lynlåslukning, så den er nem at tage på og bruge som et lag, den har reflekterende detaljer, og tommelfingerhullerne i manchetterne giver et moderne touch. Bukserne har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, lommerne giver plads til opbevaring af småting, og benene med tapered snit har manchetter med lynlås.

Produktoplysninger

  • Overdel: 55% genanvendt polyester/45% polyester. Bukser: 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IU5336-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse 4 på og er 107 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Dri-FIT Miler Quarter-Zip-sæt med top og bukser til mindre børn

    Nike

    449,90 kr.

    Fuldend looket