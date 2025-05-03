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Nike Dri-FIT Everyday-boksershorts i bomuld til større børn (3-pak) - Game Royal

Nike

Dri-FIT Everyday-boksershorts i bomuld til større børn (3-pak)

199,90 kr.
Game Royal
sort
University Red
sort/hvid

Klarna tilgængelig ved kassen.

Performance starter med disse boksershorts. De er lavet af et strækbart bomuldsstrikket materiale, som er forbedret med fugttransporterende, hurtigtørrende Dri-FIT-teknologi, der hjælper dig med at holde dig afkølet og tør, mens du bevæger dig gennem dagen. Den elastiske linning giver en behagelig pasform, og den lukkede pose giver støtte, hvor du har mest brug for det.


  • Vist farve: Game Royal
  • Stylenr.: DZ1362-480

Nike

199,90 kr.

Performance starter med disse boksershorts. De er lavet af et strækbart bomuldsstrikket materiale, som er forbedret med fugttransporterende, hurtigtørrende Dri-FIT-teknologi, der hjælper dig med at holde dig afkølet og tør, mens du bevæger dig gennem dagen. Den elastiske linning giver en behagelig pasform, og den lukkede pose giver støtte, hvor du har mest brug for det.

Produktoplysninger

  • Der medfølger 3 par boksershorts
  • 95 % bomuld/5 % elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Game Royal
  • Stylenr.: DZ1362-480

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f

    Lovely material with great texture , my boy likes it

Nike Dri-FIT Everyday-boksershorts i bomuld til større børn (3-pak)

Nike

199,90 kr.