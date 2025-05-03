Nike Dri-FIT Everyday-boksershorts i bomuld til større børn (3-pak)

Performance starter med disse boksershorts. De er lavet af et strækbart bomuldsstrikket materiale, som er forbedret med fugttransporterende, hurtigtørrende Dri-FIT-teknologi, der hjælper dig med at holde dig afkølet og tør, mens du bevæger dig gennem dagen. Den elastiske linning giver en behagelig pasform, og den lukkede pose giver støtte, hvor du har mest brug for det.

Vist farve: Game Royal

Stylenr.: DZ1362-480