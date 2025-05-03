Nike Dri-FIT Everyday-boksershorts i bomuld til større børn (3-pak)

Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f
Lovely material with great texture , my boy likes it
Klarna tilgængelig ved kassen.
Performance starter med disse boksershorts. De er lavet af et strækbart bomuldsstrikket materiale, som er forbedret med fugttransporterende, hurtigtørrende Dri-FIT-teknologi, der hjælper dig med at holde dig afkølet og tør, mens du bevæger dig gennem dagen. Den elastiske linning giver en behagelig pasform, og den lukkede pose giver støtte, hvor du har mest brug for det.
Nike
Performance starter med disse boksershorts. De er lavet af et strækbart bomuldsstrikket materiale, som er forbedret med fugttransporterende, hurtigtørrende Dri-FIT-teknologi, der hjælper dig med at holde dig afkølet og tør, mens du bevæger dig gennem dagen. Den elastiske linning giver en behagelig pasform, og den lukkede pose giver støtte, hvor du har mest brug for det.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f
Lovely material with great texture , my boy likes it
Nike