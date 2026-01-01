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Nike Dri-FIT-boksershorts i bomuld med farvet linning til store børn (3 stk.) - Energy

Nike

Dri-FIT-boksershorts i bomuld med farvet linning til store børn (3 stk.)

199,90 kr.
Energy
University Red

Klarna tilgængelig ved kassen.

Uanset om du er i skolen, i træningscentret eller på banen, er disse performance-boksershorts det rette valg. De er lavet af åndbar bomuldsjersey, den elastiske linning giver en behagelig pasform, og den lukkede pose giver støtte, hvor du har mest brug for det.


  • Vist farve: Energy
  • Stylenr.: IZ7488-300

Nike

199,90 kr.

Uanset om du er i skolen, i træningscentret eller på banen, er disse performance-boksershorts det rette valg. De er lavet af åndbar bomuldsjersey, den elastiske linning giver en behagelig pasform, og den lukkede pose giver støtte, hvor du har mest brug for det.

Produktoplysninger

  • Der medfølger 3 par boksershorts
  • 95 % bomuld/5 % elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Energy
  • Stylenr.: IZ7488-300

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Dri-FIT-boksershorts i bomuld med farvet linning til store børn (3 stk.)

    Nike

    199,90 kr.

    Fuldend looket