Nike Dri-FIT-boksershorts i bomuld med farvet linning til store børn (3 stk.)

Uanset om du er i skolen, i træningscentret eller på banen, er disse performance-boksershorts det rette valg. De er lavet af åndbar bomuldsjersey, den elastiske linning giver en behagelig pasform, og den lukkede pose giver støtte, hvor du har mest brug for det.

Vist farve: Energy

Stylenr.: IZ7488-300