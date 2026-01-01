Nike Dri-FIT-basketballhættetrøje til større børn

Denne superbløde hættetrøje er perfekt til banen eller sofaen og er en musthave til garderoben, når du vil have lidt ekstra hygge. De sænkede skuldre og en rummelig pasform i hoveddelen giver dig en afslappet stemning, der gør den nem at bruge som lag-på-lag.

Vist farve: sort/hvid

Stylenr.: IO8739-010