Nike
Dri-FIT-basketballhættetrøje til større børn
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Denne superbløde hættetrøje er perfekt til banen eller sofaen og er en musthave til garderoben, når du vil have lidt ekstra hygge. De sænkede skuldre og en rummelig pasform i hoveddelen giver dig en afslappet stemning, der gør den nem at bruge som lag-på-lag.
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: IO8739-010
Nike
Denne superbløde hættetrøje er perfekt til banen eller sofaen og er en musthave til garderoben, når du vil have lidt ekstra hygge. De sænkede skuldre og en rummelig pasform i hoveddelen giver dig en afslappet stemning, der gør den nem at bruge som lag-på-lag.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Rib: 97 % bomuld/3 % elastan. Mesh: 100 % polyester.
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: IO8739-010
Størrelse og pasform
- Pigemodellen har størrelse M på og er 147 cm høj
- Drengemodellen har størrelse M på og er 138 cm høj
- Overdimensioneret pasform: overdrevet og rummelig
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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