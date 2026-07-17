Nike Dri-FIT ADV Ace-solskærm

Denne ustrukturerede solskærm med lav dybde er skabt til tennis-elskere både på og uden for banen. Ventilationen i designet giver en luftig fornemmelse, hvor du har mest brug for det, mens det elastiske, svedtransporterende materiale hjælper med at holde dig frisk. Den forkortede AeroBill er designet til minimale distraktioner, mens du server, så du selvsikkert spiller bedst muligt.

Vist farve: sort/Anthracite/hvid

Stylenr.: FB6443-010