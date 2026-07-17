 
billede 1 af 2
Gode bedømmelser
Nike Dri-FIT ADV Ace-solskærm - sort/Anthracite/hvid

Genanvendte materialer

Nike Dri-FIT ADV Ace

Visor

199,90 kr.
sort/Anthracite/hvid
hvid/Anthracite/sort

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Denne ustrukturerede solskærm med lav dybde er skabt til tennis-elskere både på og uden for banen. Ventilationen i designet giver en luftig fornemmelse, hvor du har mest brug for det, mens det elastiske, svedtransporterende materiale hjælper med at holde dig frisk. Den forkortede AeroBill er designet til minimale distraktioner, mens du server, så du selvsikkert spiller bedst muligt.


  • Vist farve: sort/Anthracite/hvid
  • Stylenr.: FB6443-010

Nike Dri-FIT ADV Ace

199,90 kr.

Denne ustrukturerede solskærm med lav dybde er skabt til tennis-elskere både på og uden for banen. Ventilationen i designet giver en luftig fornemmelse, hvor du har mest brug for det, mens det elastiske, svedtransporterende materiale hjælper med at holde dig frisk. Den forkortede AeroBill er designet til minimale distraktioner, mens du server, så du selvsikkert spiller bedst muligt.

Fordele

  • Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
  • Den forkortede Aerobill er åndbar og hjælper med at reducere distraktioner.
  • Bagstroppen er nem at justere, så du kan finde den rigtige pasform.
  • Ventilationshuller omkring kronen er strategisk placeret baseret på kortlægning af sved.
  • UV-beskyttelsen hjælper med at beskytte mod solen, der hvor solskærmen dækker.
  • Den perforerede kant giver ekstra åndbarhed

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 90% polyester/10% elastan. Skyggedelens underside: 100% polyester. Foring 80% polyester/20% elastan.
  • Må ikke vaskes
  • Importeret
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Vist farve: sort/Anthracite/hvid
  • Stylenr.: FB6443-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (11)

4.3 stjerner

  • Cute but Velcro adjustment pulls longer here.

    patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864

    This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!

  • Comfy stylish visor

    DelgertuyaG931496917

    Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.

  • JorgeR234536497

    Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.

Nike Dri-FIT ADV Ace-solskærm

Nike Dri-FIT ADV Ace

199,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 64