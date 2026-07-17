Nike Dri-FIT ADV Ace-solskærm

Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Denne ustrukturerede solskærm med lav dybde er skabt til tennis-elskere både på og uden for banen. Ventilationen i designet giver en luftig fornemmelse, hvor du har mest brug for det, mens det elastiske, svedtransporterende materiale hjælper med at holde dig frisk. Den forkortede AeroBill er designet til minimale distraktioner, mens du server, så du selvsikkert spiller bedst muligt.
Nike Dri-FIT ADV Ace
Denne ustrukturerede solskærm med lav dybde er skabt til tennis-elskere både på og uden for banen. Ventilationen i designet giver en luftig fornemmelse, hvor du har mest brug for det, mens det elastiske, svedtransporterende materiale hjælper med at holde dig frisk. Den forkortede AeroBill er designet til minimale distraktioner, mens du server, så du selvsikkert spiller bedst muligt.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.3 stjerner
Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Comfy stylish visor
DelgertuyaG931496917
Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.
JorgeR234536497
Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.
Nike Dri-FIT ADV Ace