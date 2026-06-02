 
billede 1 af 8
Nike Downshifter 14 SE-løbesko til vej til kvinder - Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo

Nike Downshifter 14

Løbesko til vej til kvinder

529,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

  • Vist farve: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Stylenr.: IR1524-600

Nike Downshifter 14

529,90 kr.

De øgede skumstakke giver responsiv stødabsorbering for komfort og affjedring.

Sæt dit løb op i et nyt gear med Downshifter 14. Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og lydhørhed end den tidligere udgave. Derudover er overdelen lavet med et mesh med åbne huller for optimal åndbarhed, og et midterfodsbånd giver dig en følelse af støtte.

Mesh med åbne huller

Specialudviklet mesh med åbne huller i overdelen giver åndbarhed.

Fjedrende stødabsorbering

Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og bounce.

Komfortabel fastholdelse

Internt pasformsbånd giver fastholdelse omkring mellemfoden for en tætsiddende følelse.

Hvad er nyt?

  • Øg skumpolstringens højde
  • En overdel i mesh med åbne huller

Produktoplysninger

  • Vægt ca.: 276 g (størrelse 39 til kvinder)
  • Hældrop: 10 mm
  • Special edition-design med farvestænk
  • Lav krave
  • Klassiske snørebånd
  • Vist farve: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Stylenr.: IR1524-600

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

5 stjerner

  • Comodidad

    lucast907069946

    Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla

  • Super

    Manuela206723435

    Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße

  • Alexandra92943537

    Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes

Nike Downshifter 14 SE-løbesko til vej til kvinder

Nike Downshifter 14

529,90 kr.

Forbedret åndbarhed og en blød skummellemsål stødabsorberer hvert skridt.

Specialudviklet til

Løb på vej

Stødabsorbering

Responsiv

Skoens vægt

Ca. 276 gram (størrelse 39 til kvinder)

Hældrop

10 mm

Tekniske oplysninger

Skoens vægt

Ca. 276 gram (størrelse 39 til kvinder)

Hældrop

10 mm

Funktioner til performance

  • Åndbar overdel

    Specialudviklet mesh med åbne huller i overdelen giver åndbarhed.

  • Behagelig mellemsål

    Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og bounce.

  • Sikker pasform

    Internt pasformsbånd giver fastholdelse omkring mellemfoden for en tætsiddende følelse.

Fuldend looket

Item 3 of 4