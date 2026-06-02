Nike Downshifter 14 SE-løbesko til vej til kvinder

Comodidad
lucast907069946
Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Downshifter 14
De øgede skumstakke giver responsiv stødabsorbering for komfort og affjedring.
Sæt dit løb op i et nyt gear med Downshifter 14. Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og lydhørhed end den tidligere udgave. Derudover er overdelen lavet med et mesh med åbne huller for optimal åndbarhed, og et midterfodsbånd giver dig en følelse af støtte.
Specialudviklet mesh med åbne huller i overdelen giver åndbarhed.
Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og bounce.
Internt pasformsbånd giver fastholdelse omkring mellemfoden for en tætsiddende følelse.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Comodidad
lucast907069946
Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Super
Manuela206723435
Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße
Alexandra92943537
Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes
Nike Downshifter 14
Specialudviklet til
Stødabsorbering
Skoens vægt
Hældrop
Skoens vægt
Ca. 276 gram (størrelse 39 til kvinder)
Hældrop
10 mm