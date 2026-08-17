Nike Downshifter 14-løbesko til vej til mænd

Nike Downshifter 14

529,90 kr.

Sæt dit løb op i et nyt gear med Downshifter 14. Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og lydhørhed end den tidligere udgave. Derudover er overdelen lavet med et mesh med åbne huller for optimal åndbarhed, og et midterfodsbånd giver dig en følelse af støtte.

Fordele Specialudviklet mesh med åbne huller i overdelen giver åndbarhed.

Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og bounce.

Internt pasformsbånd giver fastholdelse omkring mellemfoden for en tætsiddende følelse.