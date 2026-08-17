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Nike Downshifter 14-løbesko til vej til mænd - sort/Anthracite/Wolf Grey/hvid

Nike Downshifter 14

Løbesko til vej til mænd

529,90 kr.
sort/Anthracite/Wolf Grey/hvid
sort/Anthracite/sort
Summit White/sort/hvid/Metallic Silver
hvid/Racer Blue/Anthracite/sort
hvid/Midnight Navy/Summit White/Green Spark
sort/Anthracite/hvid/Red Orbit
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Klarna tilgængelig ved kassen.

  • Vist farve: sort/Anthracite/Wolf Grey/hvid
  • Stylenr.: IB1895-002

Nike Downshifter 14

529,90 kr.

Sæt dit løb op i et nyt gear med Downshifter 14. Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og lydhørhed end den tidligere udgave. Derudover er overdelen lavet med et mesh med åbne huller for optimal åndbarhed, og et midterfodsbånd giver dig en følelse af støtte.

Fordele

  • Specialudviklet mesh med åbne huller i overdelen giver åndbarhed.
  • Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og bounce.
  • Internt pasformsbånd giver fastholdelse omkring mellemfoden for en tætsiddende følelse.

Produktoplysninger

  • Vægt: Ca. 358 g (størrelse 44 til mænd)
  • Hældrop: 10 mm
  • Vist farve: sort/Anthracite/Wolf Grey/hvid
  • Stylenr.: IB1895-002

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (27)

4.1 stjerner

  • Confort e Prezzo

    christiang673254844

    Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.

  • PETROSG328087609

    Φαρδύ άνετο αλλά χτυπάει στο πίσω μέρος

  • Love this

    Gergely701177834

    Great Quality, really comfi, great price

Nike Downshifter 14-løbesko til vej til mænd

Nike Downshifter 14

529,90 kr.

Forbedret åndbarhed og en blød skummellemsål stødabsorberer hvert skridt.

Specialudviklet til

Løb på vej

Stødabsorbering

Responsiv

Skoens vægt

Ca. 358 g (str. 44 til mænd)

Hældrop

10 mm

Tekniske oplysninger

Skoens vægt

Ca. 358 g (str. 44 til mænd)

Hældrop

10 mm

Funktioner til performance

  • Åndbar overdel

    Specialudviklet mesh med åbne huller i overdelen giver åndbarhed.

  • Behagelig mellemsål

    Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og bounce.

  • Sikker pasform

    Internt pasformsbånd giver fastholdelse omkring mellemfoden for en tætsiddende følelse.

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