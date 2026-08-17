Nike Downshifter 14-løbesko til vej til mænd

Confort e Prezzo
christiang673254844
Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Downshifter 14
Sæt dit løb op i et nyt gear med Downshifter 14. Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og lydhørhed end den tidligere udgave. Derudover er overdelen lavet med et mesh med åbne huller for optimal åndbarhed, og et midterfodsbånd giver dig en følelse af støtte.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.1 stjerner
Confort e Prezzo
christiang673254844
Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.
PETROSG328087609
Φαρδύ άνετο αλλά χτυπάει στο πίσω μέρος
Love this
Gergely701177834
Great Quality, really comfi, great price
Nike Downshifter 14
Specialudviklet til
Stødabsorbering
Skoens vægt
Hældrop
Skoens vægt
Ca. 358 g (str. 44 til mænd)
Hældrop
10 mm