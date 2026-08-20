Nike Downshifter 14-løbesko til vej til kvinder

Francescag244622936
Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Downshifter 14
Sæt dit løb op i et nyt gear med Downshifter 14. Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og lydhørhed end den tidligere udgave. Derudover er overdelen lavet med et mesh med åbne huller for optimal åndbarhed, og et midterfodsbånd giver dig en følelse af støtte.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.5 stjerner
Francescag244622936
Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.
Comfortable & Cute
jenniferl188847864
Loved them! Super comfortable and light. Best purchase ever. I totally recommend. They’re super cute too. (:
Shifting into Comfort with Style
PattyJ63040340
My feet demanded that I make a review for these sneakers. I’m fairly overweight 280lbs + with an existing injury in my ankle along with knee issues. In these sneakers, I feel like I’m semi floating and walking in these shoes. The design is a major plus… honestly my initial purchase was solely due to the design and then I tried them on and fell in love so much I bought a 3rd pair in the Bleached Mauve color…. Which happens to be my favorite … just get the shoes , you won’t be disappointed.
Nike Downshifter 14
Specialudviklet til
Stødabsorbering
Skoens vægt
Hældrop
Skoens vægt
Ca. 276 gram (størrelse 39 til kvinder)
Hældrop
10 mm