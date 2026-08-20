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Nike Downshifter 14-løbesko til vej til kvinder - sort/Anthracite/Wolf Grey/hvid

Nike Downshifter 14

Løbesko til vej til kvinder

529,90 kr.
sort/Anthracite/Wolf Grey/hvid
sort/Anthracite/sort
hvid/hvid
Off White/Barely Green/hvid/Metallic Silver
Bleached Lilac/Sail/Pink Rise/Pink Smoke
hvid/Cucumber Calm/Illusion Green/hvid
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

  • Vist farve: sort/Anthracite/Wolf Grey/hvid
  • Stylenr.: IB1899-002

Nike Downshifter 14

529,90 kr.

Sæt dit løb op i et nyt gear med Downshifter 14. Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og lydhørhed end den tidligere udgave. Derudover er overdelen lavet med et mesh med åbne huller for optimal åndbarhed, og et midterfodsbånd giver dig en følelse af støtte.

Fordele

  • Specialudviklet mesh med åbne huller i overdelen giver åndbarhed.
  • Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og bounce.
  • Internt pasformsbånd giver fastholdelse omkring mellemfoden for en tætsiddende følelse.

Produktoplysninger

  • Vægt: Ca. 276 g (størrelse 39 til kvinder)
  • Hældrop: 10 mm
  • Vist farve: sort/Anthracite/Wolf Grey/hvid
  • Stylenr.: IB1899-002

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (22)

4.5 stjerner

  • Francescag244622936

    Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.

  • Comfortable & Cute

    jenniferl188847864

    Loved them! Super comfortable and light. Best purchase ever. I totally recommend. They’re super cute too. (:

  • Shifting into Comfort with Style

    PattyJ63040340

    My feet demanded that I make a review for these sneakers. I’m fairly overweight 280lbs + with an existing injury in my ankle along with knee issues. In these sneakers, I feel like I’m semi floating and walking in these shoes. The design is a major plus… honestly my initial purchase was solely due to the design and then I tried them on and fell in love so much I bought a 3rd pair in the Bleached Mauve color…. Which happens to be my favorite … just get the shoes , you won’t be disappointed.

Nike Downshifter 14-løbesko til vej til kvinder

Nike Downshifter 14

529,90 kr.

Forbedret åndbarhed og en blød skummellemsål stødabsorberer hvert skridt.

Specialudviklet til

Løb på vej

Stødabsorbering

Responsiv

Skoens vægt

Ca. 276 gram (størrelse 39 til kvinder)

Hældrop

10 mm

Tekniske oplysninger

Skoens vægt

Ca. 276 gram (størrelse 39 til kvinder)

Hældrop

10 mm

Funktioner til performance

  • Åndbar overdel

    Specialudviklet mesh med åbne huller i overdelen giver åndbarhed.

  • Behagelig mellemsål

    Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og bounce.

  • Sikker pasform

    Internt pasformsbånd giver fastholdelse omkring mellemfoden for en tætsiddende følelse.

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