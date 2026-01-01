Nike Downshifter 14
Løbesko til vej til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Sæt dit løb op i et nyt gear med Downshifter 14. Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og lydhørhed end den tidligere udgave. Derudover er overdelen lavet med et mesh med åbne huller for optimal åndbarhed, og et midterfodsbånd giver dig en følelse af støtte.
- Vist farve: sort/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Stylenr.: IR0210-001
Nike Downshifter 14
De øgede skumstakke giver responsiv stødabsorbering for komfort og affjedring.
Sæt dit løb op i et nyt gear med Downshifter 14. Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og lydhørhed end den tidligere udgave. Derudover er overdelen lavet med et mesh med åbne huller for optimal åndbarhed, og et midterfodsbånd giver dig en følelse af støtte.
Mesh med åbne huller
Det specialudviklede mesh med åbne huller på overdelen giver åndbarhed og er accentueret med et vildt print.
Fjedrende stødabsorbering
Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og bounce.
Komfortabel fastholdelse
Internt pasformsbånd giver fastholdelse omkring mellemfoden for en tætsiddende følelse.
Hvad er nyt?
- Højere skumpolstring
- En overdel i mesh med åbne huller
Produktoplysninger
- Vægt: Ca. 276 g (størrelse 39 til kvinder)
- Hældrop: 10 mm
- Vist farve: sort/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Stylenr.: IR0210-001
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Downshifter 14