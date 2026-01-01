Nike Downshifter 14-løbesko til vej til kvinder

Nike Downshifter 14

529,90 kr.

De øgede skumstakke giver responsiv stødabsorbering for komfort og affjedring.

Sæt dit løb op i et nyt gear med Downshifter 14. Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og lydhørhed end den tidligere udgave. Derudover er overdelen lavet med et mesh med åbne huller for optimal åndbarhed, og et midterfodsbånd giver dig en følelse af støtte.

Mesh med åbne huller

Det specialudviklede mesh med åbne huller på overdelen giver åndbarhed og er accentueret med et vildt print.

Fjedrende stødabsorbering

Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og bounce.

Komfortabel fastholdelse

Internt pasformsbånd giver fastholdelse omkring mellemfoden for en tætsiddende følelse.