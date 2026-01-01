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Nike Downshifter 14-løbesko til vej til kvinder - sort/British Khaki/Fusion Red/Sail

Nike Downshifter 14

Løbesko til vej til kvinder

529,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Sæt dit løb op i et nyt gear med Downshifter 14. Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og lydhørhed end den tidligere udgave. Derudover er overdelen lavet med et mesh med åbne huller for optimal åndbarhed, og et midterfodsbånd giver dig en følelse af støtte.


  • Vist farve: sort/British Khaki/Fusion Red/Sail
  • Stylenr.: IR0210-001

Nike Downshifter 14

529,90 kr.

De øgede skumstakke giver responsiv stødabsorbering for komfort og affjedring.

Sæt dit løb op i et nyt gear med Downshifter 14. Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og lydhørhed end den tidligere udgave. Derudover er overdelen lavet med et mesh med åbne huller for optimal åndbarhed, og et midterfodsbånd giver dig en følelse af støtte.

Mesh med åbne huller

Det specialudviklede mesh med åbne huller på overdelen giver åndbarhed og er accentueret med et vildt print.

Fjedrende stødabsorbering

Vi har øget mængden af stødabsorbering i mellemsålen for mere komfort og bounce.

Komfortabel fastholdelse

Internt pasformsbånd giver fastholdelse omkring mellemfoden for en tætsiddende følelse.

Hvad er nyt?

  • Højere skumpolstring
  • En overdel i mesh med åbne huller

Produktoplysninger

  • Vægt: Ca. 276 g (størrelse 39 til kvinder)
  • Hældrop: 10 mm
  • Vist farve: sort/British Khaki/Fusion Red/Sail
  • Stylenr.: IR0210-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Downshifter 14-løbesko til vej til kvinder

    Nike Downshifter 14

    529,90 kr.

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