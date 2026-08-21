Nike Dominate 8P
Basketball
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Tag kontrol over banen med Nike Dominate-basketball'en med 8 paneler. Den robuste gummioverside, der er udviklet til udendørs spil, sikrer langvarig brug, mens de teksturerede små kugler og de dybe kanaler på overfladen giver enestående kontrol og fornemmelse, når du håndterer bolden.
- Vist farve: Orange/sort/Metallic Platinum/sort
- Stylenr.: BB9130-847
Nike Dominate 8P
Tag kontrol over banen med Nike Dominate-basketball'en med 8 paneler. Den robuste gummioverside, der er udviklet til udendørs spil, sikrer langvarig brug, mens de teksturerede små kugler og de dybe kanaler på overfladen giver enestående kontrol og fornemmelse, når du håndterer bolden.
Fordele
- Slidstærkt gummi sikrer, at du er klar til at indtage banen, kamp efter kamp.
- Dybe kanaler for bedre fingerplacering og boldkontrol.
Produktoplysninger
- Til udendørs brug
- 100% gummi
- Importeret
- Vist farve: Orange/sort/Metallic Platinum/sort
- Stylenr.: BB9130-847
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Dominate 8P