Nike Dominate 8P-basketball

Tag kontrol over banen med Nike Dominate-basketball'en med 8 paneler. Den robuste gummioverside, der er udviklet til udendørs spil, sikrer langvarig brug, mens de teksturerede små kugler og de dybe kanaler på overfladen giver enestående kontrol og fornemmelse, når du håndterer bolden.

Vist farve: Orange/sort/Metallic Platinum/sort

Stylenr.: BB9130-847