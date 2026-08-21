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Nike Dominate 8P-basketball - Orange/sort/Metallic Platinum/sort

Nike Dominate 8P

Basketball

25% rabat

Klarna tilgængelig ved kassen.

Tag kontrol over banen med Nike Dominate-basketball'en med 8 paneler. Den robuste gummioverside, der er udviklet til udendørs spil, sikrer langvarig brug, mens de teksturerede små kugler og de dybe kanaler på overfladen giver enestående kontrol og fornemmelse, når du håndterer bolden.


  • Vist farve: Orange/sort/Metallic Platinum/sort
  • Stylenr.: BB9130-847

Nike Dominate 8P

25% rabat

Tag kontrol over banen med Nike Dominate-basketball'en med 8 paneler. Den robuste gummioverside, der er udviklet til udendørs spil, sikrer langvarig brug, mens de teksturerede små kugler og de dybe kanaler på overfladen giver enestående kontrol og fornemmelse, når du håndterer bolden.

Fordele

  • Slidstærkt gummi sikrer, at du er klar til at indtage banen, kamp efter kamp.
  • Dybe kanaler for bedre fingerplacering og boldkontrol.

Produktoplysninger

  • Til udendørs brug
  • 100% gummi
  • Importeret
  • Vist farve: Orange/sort/Metallic Platinum/sort
  • Stylenr.: BB9130-847

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Dominate 8P-basketball

    Nike Dominate 8P

    25% rabat