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Nike DNA Academy Dri-FIT-basketballshorts til mænd (20 cm) - sort/sort/sort/hvid

Genanvendte materialer

Nike DNA Academy

Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd

249,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Prøver du at få dit spil til at køre? Bind disse shorts, der er hævet pænt og højt, så du kan drible bolden i fred uden, at stoffet kommer i vejen. De har også vores Nike Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, når du arbejder på dine kombinationer.


  • Vist farve: sort/sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IQ8608-010

Nike DNA Academy

249,90 kr.

Prøver du at få dit spil til at køre? Bind disse shorts, der er hævet pænt og højt, så du kan drible bolden i fred uden, at stoffet kommer i vejen. De har også vores Nike Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, når du arbejder på dine kombinationer.

Fordele

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • 20 cm indersøm
  • Maskinstrikket stof med mesh på forsiden og flad bagside
  • Elastisk linning med snoretræk
  • Broderet Swoosh-logo
  • Sidelommer
  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IQ8608-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (2)

5 stjerner

  • Ideális kosárlabdához.

    TundeV979485145

    Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.

  • Lenka236665739

    Material and size Is perfect, very comfortable. *****

Nike DNA Academy Dri-FIT-basketballshorts til mænd (20 cm)

Nike DNA Academy

249,90 kr.

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