Nike DNA Academy Dri-FIT-basketballshorts til mænd (20 cm)

Nike DNA Academy

249,90 kr.

Prøver du at få dit spil til at køre? Bind disse shorts, der er hævet pænt og højt, så du kan drible bolden i fred uden, at stoffet kommer i vejen. De har også vores Nike Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, når du arbejder på dine kombinationer.

Fordele Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.