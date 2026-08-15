Nike DNA Academy Dri-FIT-basketballshorts til mænd (20 cm)

Ideális kosárlabdához.
TundeV979485145
Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Prøver du at få dit spil til at køre? Bind disse shorts, der er hævet pænt og højt, så du kan drible bolden i fred uden, at stoffet kommer i vejen. De har også vores Nike Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, når du arbejder på dine kombinationer.
Nike DNA Academy
Prøver du at få dit spil til at køre? Bind disse shorts, der er hævet pænt og højt, så du kan drible bolden i fred uden, at stoffet kommer i vejen. De har også vores Nike Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, når du arbejder på dine kombinationer.
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Ideális kosárlabdához.
TundeV979485145
Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.
Lenka236665739
Material and size Is perfect, very comfortable. *****
Nike DNA Academy