Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-trøje til mænd

Hvert hold har deres farver, hvilket giver en umiskendelig identitet, der skiller dem ud fra resten af ligaen. Denver Nuggets-trøjen, der hylder en stor basket-tradition, er inspireret af det, de professionelle bærer på banen, fra holddetaljer til svedtransporterende letvægtsmesh.

Vist farve: College Navy

Stylenr.: DN2003-419