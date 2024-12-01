Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-trøje til mænd

Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Hvert hold har deres farver, hvilket giver en umiskendelig identitet, der skiller dem ud fra resten af ligaen. Denver Nuggets-trøjen, der hylder en stor basket-tradition, er inspireret af det, de professionelle bærer på banen, fra holddetaljer til svedtransporterende letvægtsmesh.
Denver Nuggets Icon Edition
Hvert hold har deres farver, hvilket giver en umiskendelig identitet, der skiller dem ud fra resten af ligaen. Denver Nuggets-trøjen, der hylder en stor basket-tradition, er inspireret af det, de professionelle bærer på banen, fra holddetaljer til svedtransporterende letvægtsmesh.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Parfait !
fabiengast
Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .
Denver Nuggets Icon Edition