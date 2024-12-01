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Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-trøje til mænd - College Navy

Genanvendte materialer

Denver Nuggets Icon Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd

779,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Hvert hold har deres farver, hvilket giver en umiskendelig identitet, der skiller dem ud fra resten af ligaen. Denver Nuggets-trøjen, der hylder en stor basket-tradition, er inspireret af det, de professionelle bærer på banen, fra holddetaljer til svedtransporterende letvægtsmesh.


  • Vist farve: College Navy
  • Stylenr.: DN2003-419

Denver Nuggets Icon Edition

779,90 kr.

Hvert hold har deres farver, hvilket giver en umiskendelig identitet, der skiller dem ud fra resten af ligaen. Denver Nuggets-trøjen, der hylder en stor basket-tradition, er inspireret af det, de professionelle bærer på banen, fra holddetaljer til svedtransporterende letvægtsmesh.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Det åndbare mesh hjælper med at holde dig afkølet på eller uden for banen.

Produktoplysninger

  • Varmepåført grafik
  • Logomærke på kanten
  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: College Navy
  • Stylenr.: DN2003-419

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (2)

5 stjerner

  • Parfait

    Christophe167887571

    Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore

  • Parfait !

    fabiengast

    Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .

Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-trøje til mænd

Denver Nuggets Icon Edition

779,90 kr.

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