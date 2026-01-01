Denver Nuggets Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-trøje til mænd

Genanvendte materialer
Denver Nuggets Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Association Edition-spillertrøjen har en hvid baggrund og er et stykke tøj, som bæres af alle hold i NBA. Denne Denver Nuggets-trøje er inspireret af det, de professionelle bærer på banen, fra holdfarver og grafik til svedtransporterende letvægtsmesh. Den hjælper med at holde dig tør og afkølet på eller uden for banen, mens du viser din kærlighed til din yndlingsspiller og det spil, du elsker.
- Vist farve: hvid
- Stylenr.: DN2075-100
Denver Nuggets Association Edition
Association Edition-spillertrøjen har en hvid baggrund og er et stykke tøj, som bæres af alle hold i NBA. Denne Denver Nuggets-trøje er inspireret af det, de professionelle bærer på banen, fra holdfarver og grafik til svedtransporterende letvægtsmesh. Den hjælper med at holde dig tør og afkølet på eller uden for banen, mens du viser din kærlighed til din yndlingsspiller og det spil, du elsker.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Det åndbare mesh hjælper med at holde dig afkølet på eller uden for banen.
Produktoplysninger
- Spillernavn og -nummer i twill
- Varmepåført grafik
- Logomærke på kanten
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: hvid
- Stylenr.: DN2075-100
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Denver Nuggets Association Edition