Genanvendte materialer
Dallas Mavericks
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Dallas Mavericks Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts.De er lavet af svedtransporterende materiale og har designdetaljer, der matcher dit holds look på banen.Sidelommer til nem opbevaring af dine ting.Dette produkt er fremstillet af 100% genanvendte polyesterfibre.
- Vist farve: hvid/College Navy/Game Royal/Game Royal
- Stylenr.: AJ5598-100
Dallas Mavericks
NBA-INSPIRATION TIL DIT HOLD.
Dallas Mavericks Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts.De er lavet af svedtransporterende materiale og har designdetaljer, der matcher dit holds look på banen.Sidelommer til nem opbevaring af dine ting.Dette produkt er fremstillet af 100% genanvendte polyesterfibre.
Fordele
- Dri-FIT-teknologien holder dig tør og godt tilpas.
- Det dobbeltstrikkede mesh er let, men slidstærkt.
- Slidser i kanten giver bevægelsesfrihed.
Produktoplysninger
- Lommer til hænderne
- NBA- og holdlogoer
- 100% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: hvid/College Navy/Game Royal/Game Royal
- Stylenr.: AJ5598-100
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Dallas Mavericks.
Dallas Mavericks