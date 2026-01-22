Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd

Milan723259465
Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts. De er fremstillet i svedtransporterende materiale og har lommer i siden til opbevaring, der er nem at komme til. Designdetaljer matcher dit holds look på banen. Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre.
Dallas Mavericks Icon Edition
REPRÆSENTER DIT HOLD.
Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts. De er fremstillet i svedtransporterende materiale og har lommer i siden til opbevaring, der er nem at komme til. Designdetaljer matcher dit holds look på banen. Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Milan723259465
Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.
Dallas Mavericks Icon Edition