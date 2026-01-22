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Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd - Game Royal/College Navy/Flat Silver/hvid

Genanvendte materialer

Dallas Mavericks Icon Edition

Nike NBA Swingman-shorts til mænd

529,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts. De er fremstillet i svedtransporterende materiale og har lommer i siden til opbevaring, der er nem at komme til. Designdetaljer matcher dit holds look på banen. Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre.


  • Vist farve: Game Royal/College Navy/Flat Silver/hvid
  • Stylenr.: AJ5599-480

Dallas Mavericks Icon Edition

529,90 kr.

REPRÆSENTER DIT HOLD.

Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts. De er fremstillet i svedtransporterende materiale og har lommer i siden til opbevaring, der er nem at komme til. Designdetaljer matcher dit holds look på banen. Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre.

Fordele

  • Dri-FIT-teknologi holder dig tør og godt tilpas.
  • Dobbeltstrikket mesh er let, men slidstærkt.
  • Sideslidser sikrer fri bevægelse.

Produktoplysninger

  • Sidesømslommer
  • 100% genbrugt polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Game Royal/College Navy/Flat Silver/hvid
  • Stylenr.: AJ5599-480

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Milan723259465

    Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.

Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd

Dallas Mavericks Icon Edition

529,90 kr.

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