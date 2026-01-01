billede 1 af 1
Dallas Cowboys Logo Club
Nike NFL-hættetrøje til mænd
27% rabat
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne Club Logo-hættetrøje er designet med markant grafik og har et lunt fleecefor, så du komfortabelt kan støtte holdet i kølige temperaturer.
- Vist farve: College Navy
- Stylenr.: IO8993-419
Dallas Cowboys Logo Club
27% rabat
Denne Club Logo-hættetrøje er designet med markant grafik og har et lunt fleecefor, så du komfortabelt kan støtte holdet i kølige temperaturer.
Produktoplysninger
- Kængurulomme
- Hætte med justerbart snoretræk
- 80 % bomuld/20 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: College Navy
- Stylenr.: IO8993-419
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Dallas Cowboys Logo Club.
Dallas Cowboys Logo Club
27% rabat