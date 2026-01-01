Custom Nike Air Max DN8 Be True By You-sko

Nike Air Max DN8 Be True By You

1.549 kr.

Be True – skabt af dig. Som en del af Nikes støtte til LGBTQIA+-fællesskabet er Be True-initiativets mission at skabe mere inkluderende miljøer inden for sport. Denne kollektion hylder et spektrum i bevægelse med lagdelte, dimensionelle farver og holografiske detaljer i alle regnbuens farver. Denne elegante DN8 kan customises fra staffering til ydersål, så du får et look, der passer helt perfekt til din stil. En sød regnbuefarvet taske med snøre og en iriserende karabinhage følger med dine sko, for alle har brug for tilbehør.

Hvad er dit fundament?

Vælg mellem den sorte eller kridhvide overdel, og tilføj så den regnbuefarvede eller ensfarvede farvekombination nedenunder for at skabe dybde. Husk at vælge mellem det klassiske Air Max-pløslogo eller det customiserede og holografiske Be True-logo!

Smæk på farverne

Du ved, du vil have lidt regnbue-Air. Customise farverne på DN8'ens Air-rør uafhængigt af hinanden, eller prøv det monokromatiske look, der skiller sig ud.

Gør dem personlige

Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Vær kreativ med op til 9 tegn på sidestykkernes sømtape på hver sko. Plus, dit navn står på æsken.