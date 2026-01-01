Custom Nike Air Max DN8 Be True By You-sko

Nike Air Max DN8 Be True By You
Custom sko
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Be True – skabt af dig. Som en del af Nikes støtte til LGBTQIA+-fællesskabet er Be True-initiativets mission at skabe mere inkluderende miljøer inden for sport. Denne kollektion hylder et spektrum i bevægelse med lagdelte, dimensionelle farver og holografiske detaljer i alle regnbuens farver. Denne elegante DN8 kan customises fra staffering til ydersål, så du får et look, der passer helt perfekt til din stil. En sød regnbuefarvet taske med snøre og en iriserende karabinhage følger med dine sko, for alle har brug for tilbehør.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: IV4699-900
- Oprindelsesland/-region: Vietnam
Nike Air Max DN8 Be True By You
Be True – skabt af dig. Som en del af Nikes støtte til LGBTQIA+-fællesskabet er Be True-initiativets mission at skabe mere inkluderende miljøer inden for sport. Denne kollektion hylder et spektrum i bevægelse med lagdelte, dimensionelle farver og holografiske detaljer i alle regnbuens farver. Denne elegante DN8 kan customises fra staffering til ydersål, så du får et look, der passer helt perfekt til din stil. En sød regnbuefarvet taske med snøre og en iriserende karabinhage følger med dine sko, for alle har brug for tilbehør.
Hvad er dit fundament?
Vælg mellem den sorte eller kridhvide overdel, og tilføj så den regnbuefarvede eller ensfarvede farvekombination nedenunder for at skabe dybde. Husk at vælge mellem det klassiske Air Max-pløslogo eller det customiserede og holografiske Be True-logo!
Smæk på farverne
Du ved, du vil have lidt regnbue-Air. Customise farverne på DN8'ens Air-rør uafhængigt af hinanden, eller prøv det monokromatiske look, der skiller sig ud.
Gør dem personlige
Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Vær kreativ med op til 9 tegn på sidestykkernes sømtape på hver sko. Plus, dit navn står på æsken.
Flere fordele
- Vores Dynamic Air-system har rør med to kamre med optimerede trykniveauer. Dette betyder, at luftstrømmen skifter inden i hvert sæt rør som følge af kompression, hvilket giver en helt unik stødabsorbering.
- Den formstøbte overdel er fremstillet i letvægtsmesh øverst, mens slidserne i siderne afslører åbent mesh, der giver mere åndbarhed. Designlinjerne hjælper med at udstråle energi i hele dit look.
- En hælklemme i plastik hjælper med at holde foden på plads og give bedre fastholdelse.
- Et ekstra lag på tåspidsen tilføjer slidstyrke.
Nike By You-detaljer
- Vores Members er unikke, og det er dine sko er også. Hvert par bliver fremstillet med stolthed ét ad gangen. Gode ting er ventetiden værd.
- Med vores 3D-builder kan du se din kreation blive levende, mens du eksperimenterer med alle mulige designvalg.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: IV4699-900
- Oprindelsesland/-region: Vietnam
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Nike Air Max DN8 Be True By You
Flere oplysninger
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