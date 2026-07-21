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Custom Nike Air Max 95 By You-sko til mænd - multifarvet/multifarvet/multifarvet/multifarvet

Nike Air Max 95 By You

Custom-sko til mænd

1.549 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

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Hyld den populære arbejdstøj-stil med et nyt bud på Nike Air Max 95 By You. Utilitaristisk materiale som poleret twill og læder er robust og slidstærkt og giver klare associationer til catwalk-stilen. Perfekt underspillede detaljer som kontrastsyninger og graduerede lag tilføjer et nyt niveau af dybde til denne evige favorit.


  • Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet/multifarvet
  • Stylenr.: DM1182-991

Nike Air Max 95 By You

1.549 kr.

WORK IN PROGRESS.

Hyld den populære arbejdstøj-stil med et nyt bud på Nike Air Max 95 By You. Utilitaristisk materiale som poleret twill og læder er robust og slidstærkt og giver klare associationer til catwalk-stilen. Perfekt underspillede detaljer som kontrastsyninger og graduerede lag tilføjer et nyt niveau af dybde til denne evige favorit.

Tilbage til arbejdet

Arbejdstøjets verden møder stil inspireret af 00'erne med slidstærke materialer som f.eks. poleret twill med ganske let glans eller klassisk læder til de ikoniske lag.

Subtilitet, når det er bedst

Du skal se nøje efter for at værdsætte de tonede farvespil, der er designet til denne sko. Den valgfrie kontrastsyning giver nye og professionelle designere mulighed for at lade deres stilistiske følelser skinne igennem.

Umiskendelig stolthed

Tilføj en personlig besked med op til 3 tegn på hver hæl, eller behold det originale "Air"-logo.

Flere fordele

  • AM95 er inspireret af den menneskelige anatomi og dens finjusterede integration af form og funktion.
  • Synlig Nike Air-stødabsorbering, der oprindeligt blev udviklet til performance-løb, giver vedvarende komfort.
  • OG-snøresystemet var en innovativ udgave af de traditionelle snørebånd, der gør den nem at tage af og på, mens du samtidig kan tilpasse pasformen.
  • En skummellemsål har bøjelige riller for at give en behagelig fornemmelse, der giver dig fri bevægelighed.

Produktoplysninger

  • Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet/multifarvet
  • Stylenr.: DM1182-991

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (16)

4.9 stjerner

  • KG custom 96s

    keving318764108

    I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire

  • Bryantfa190c7d01f646c892183d187946c24c

    Awesome shoe pattern is awesome

  • SimmH550387323

    I love being able to customize my shoes, I get a lot of compliments on having one of a kind thank you for the customization options

Custom Nike Air Max 95 By You-sko til mænd

Nike Air Max 95 By You

1.549 kr.

Flere oplysninger

    Dette produkt er specialfremstillet. Bestillinger af tilpassede produkter kan ikke annulleres efter 15 minutter og kan ikke returneres, medmindre artiklen er defekt.

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