Custom Nike Air Max 95 By You-sko til mænd

Nike Air Max 95 By You

1.549 kr.

WORK IN PROGRESS.

Hyld den populære arbejdstøj-stil med et nyt bud på Nike Air Max 95 By You. Utilitaristisk materiale som poleret twill og læder er robust og slidstærkt og giver klare associationer til catwalk-stilen. Perfekt underspillede detaljer som kontrastsyninger og graduerede lag tilføjer et nyt niveau af dybde til denne evige favorit.

Tilbage til arbejdet

Arbejdstøjets verden møder stil inspireret af 00'erne med slidstærke materialer som f.eks. poleret twill med ganske let glans eller klassisk læder til de ikoniske lag.

Subtilitet, når det er bedst

Du skal se nøje efter for at værdsætte de tonede farvespil, der er designet til denne sko. Den valgfrie kontrastsyning giver nye og professionelle designere mulighed for at lade deres stilistiske følelser skinne igennem.

Umiskendelig stolthed

Tilføj en personlig besked med op til 3 tegn på hver hæl, eller behold det originale "Air"-logo.