Custom Nike Air Max 95 By You-sko til mænd

KG custom 96s
keving318764108
I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hyld den populære arbejdstøj-stil med et nyt bud på Nike Air Max 95 By You. Utilitaristisk materiale som poleret twill og læder er robust og slidstærkt og giver klare associationer til catwalk-stilen. Perfekt underspillede detaljer som kontrastsyninger og graduerede lag tilføjer et nyt niveau af dybde til denne evige favorit.
Nike Air Max 95 By You
WORK IN PROGRESS.
Hyld den populære arbejdstøj-stil med et nyt bud på Nike Air Max 95 By You. Utilitaristisk materiale som poleret twill og læder er robust og slidstærkt og giver klare associationer til catwalk-stilen. Perfekt underspillede detaljer som kontrastsyninger og graduerede lag tilføjer et nyt niveau af dybde til denne evige favorit.
Arbejdstøjets verden møder stil inspireret af 00'erne med slidstærke materialer som f.eks. poleret twill med ganske let glans eller klassisk læder til de ikoniske lag.
Du skal se nøje efter for at værdsætte de tonede farvespil, der er designet til denne sko. Den valgfrie kontrastsyning giver nye og professionelle designere mulighed for at lade deres stilistiske følelser skinne igennem.
Tilføj en personlig besked med op til 3 tegn på hver hæl, eller behold det originale "Air"-logo.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.9 stjerner
KG custom 96s
keving318764108
I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Bryantfa190c7d01f646c892183d187946c24c
Awesome shoe pattern is awesome
SimmH550387323
I love being able to customize my shoes, I get a lot of compliments on having one of a kind thank you for the customization options
Nike Air Max 95 By You
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