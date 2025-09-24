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Custom Nike Air Max 95 By You-sko til kvinder - multifarvet/multifarvet/multifarvet/multifarvet

Nike Air Max 95 By You

Custom sko til kvinder

1.549 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Hyld den bredt appellerende workwear-stil med et nyt bud på Nike Air Max 95 By You.Utilitaristisk materiale som poleret twill og læder er robust og slidstærkt med en ubestridelig henvisning til cat walk-stilen.Perfekt underspillede detaljer som kontrastsyninger og graduerede lag tilføjer et nyt niveau af dybde til denne langvarige favorit.


  • Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet/multifarvet
  • Stylenr.: DM1181-991

Nike Air Max 95 By You

1.549 kr.

WORK IN PROGRESS.

Hyld den bredt appellerende workwear-stil med et nyt bud på Nike Air Max 95 By You.Utilitaristisk materiale som poleret twill og læder er robust og slidstærkt med en ubestridelig henvisning til cat walk-stilen.Perfekt underspillede detaljer som kontrastsyninger og graduerede lag tilføjer et nyt niveau af dybde til denne langvarige favorit.

Tilbage til arbejdet

Workwears verden møder stil inspireret af 00'erne med slidstærke materialer som f.eks. poleret twill med ganske let glans eller klassisk læder til de ikoniske lag.

Subtilitet, når det er bedst

Du skal se nøje efter for at værdsætte de tonede farvespil, der er designet til denne sko.Den valgfrie kontrastsyning giver nye og professionelle designere mulighed for at lade deres stilistiske følelser skinne igennem.

Umiskendelig stolthed

Tilføj en personlig besked med op til 3 tegn på hver hæl, eller behold det originale "Air"-logo.

Flere fordele

  • AM95 er inspireret af den menneskelige krops bestanddele og finjusterede integration af form og funktion.
  • Synlig Nike Air-stødabsorbering, der oprindeligt blev udviklet til performance-løb, giver vedvarende komfort.
  • OG-snøresystemet var en innovativ udgave af de traditionelle snørebånd, der gør den nem at tage af og på, mens du samtidig kan tilpasse pasformen.
  • En skummellemsål har bøjelige riller for en behagelig fornemmelse, der giver dig fri bevægelighed.

Produktoplysninger

  • Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet/multifarvet
  • Stylenr.: DM1181-991

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

5 stjerner

  • Passt u. gefällt mir!

    Sabine

    Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!

  • My own colours

    karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9

    Love the shoes made up i could pick my own colours

  • The comfort level Exceeded my expectations!!!

    Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67

    I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.

Custom Nike Air Max 95 By You-sko til kvinder

Nike Air Max 95 By You

1.549 kr.

Flere oplysninger

    Dette produkt er specialfremstillet. Bestillinger af tilpassede produkter kan ikke annulleres efter 15 minutter og kan ikke returneres, medmindre artiklen er defekt.

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