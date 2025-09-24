Custom Nike Air Max 95 By You-sko til kvinder

Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hyld den bredt appellerende workwear-stil med et nyt bud på Nike Air Max 95 By You.Utilitaristisk materiale som poleret twill og læder er robust og slidstærkt med en ubestridelig henvisning til cat walk-stilen.Perfekt underspillede detaljer som kontrastsyninger og graduerede lag tilføjer et nyt niveau af dybde til denne langvarige favorit.
Nike Air Max 95 By You
WORK IN PROGRESS.
Hyld den bredt appellerende workwear-stil med et nyt bud på Nike Air Max 95 By You.Utilitaristisk materiale som poleret twill og læder er robust og slidstærkt med en ubestridelig henvisning til cat walk-stilen.Perfekt underspillede detaljer som kontrastsyninger og graduerede lag tilføjer et nyt niveau af dybde til denne langvarige favorit.
Workwears verden møder stil inspireret af 00'erne med slidstærke materialer som f.eks. poleret twill med ganske let glans eller klassisk læder til de ikoniske lag.
Du skal se nøje efter for at værdsætte de tonede farvespil, der er designet til denne sko.Den valgfrie kontrastsyning giver nye og professionelle designere mulighed for at lade deres stilistiske følelser skinne igennem.
Tilføj en personlig besked med op til 3 tegn på hver hæl, eller behold det originale "Air"-logo.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
My own colours
karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9
Love the shoes made up i could pick my own colours
The comfort level Exceeded my expectations!!!
Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67
I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.
Nike Air Max 95 By You
Dette produkt er specialfremstillet. Bestillinger af tilpassede produkter kan ikke annulleres efter 15 minutter og kan ikke returneres, medmindre artiklen er defekt.