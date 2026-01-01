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Genanvendte materialer
Nike Crossover
Dri-FIT-basketballshorts til større børn
189,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Åndbart mesh og vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi hjælper med at holde dig kølig og godt tilpas, mens du løber rundt på banen i disse lette basketballshorts.
- Vist farve: Midnight Navy/hvid
- Stylenr.: IO3380-410
Nike Crossover
189,90 kr.
Åndbart mesh og vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi hjælper med at holde dig kølig og godt tilpas, mens du løber rundt på banen i disse lette basketballshorts.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Den elastiske linning med snoretræk gør det muligt at finde den perfekte pasform.
Produktoplysninger
- Broderet Swoosh-logo
- 100 % polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Midnight Navy/hvid
- Stylenr.: IO3380-410
Størrelse og pasform
- Den kvindelige model har størrelse M på og er 154 cm høj
- Drengemodellen har størrelse M på og er 127 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Crossover
189,90 kr.