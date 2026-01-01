 
billede 1 af 7
Nike Crossover Dri-FIT-basketballshorts til større børn - Midnight Navy/hvid

Genanvendte materialer

Nike Crossover

Dri-FIT-basketballshorts til større børn

189,90 kr.
Midnight Navy/hvid
sort/hvid

Klarna tilgængelig ved kassen.

Åndbart mesh og vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi hjælper med at holde dig kølig og godt tilpas, mens du løber rundt på banen i disse lette basketballshorts.


  • Vist farve: Midnight Navy/hvid
  • Stylenr.: IO3380-410

Nike Crossover

189,90 kr.

Åndbart mesh og vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi hjælper med at holde dig kølig og godt tilpas, mens du løber rundt på banen i disse lette basketballshorts.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Den elastiske linning med snoretræk gør det muligt at finde den perfekte pasform.

Produktoplysninger

  • Broderet Swoosh-logo
  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Midnight Navy/hvid
  • Stylenr.: IO3380-410

Størrelse og pasform

    • Den kvindelige model har størrelse M på og er 154 cm høj
    • Drengemodellen har størrelse M på og er 127 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

Ingen anmeldelser

Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike Crossover.

    Nike Crossover Dri-FIT-basketballshorts til større børn

    Nike Crossover

    189,90 kr.

    Fuldend looket