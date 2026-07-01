Nike Crossover Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder

Σούπερ!!
Maria684354852
Πολύ καλή ποιότητα υφάσματος,άνετο και δροσερό για το καλοκαίρι. Το συστήνω!!
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Prøver du at få dit spil til at køre? Bind disse shorts (13 cm) op, så de sidder pænt og højt, så du kan slå bolden i fred, uden at stoffet kommer i vejen. De har også vores Nike Dri-Fit-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, når du arbejder på dine kombinationer.
Nike Crossover
Prøver du at få dit spil til at køre? Bind disse shorts (13 cm) op, så de sidder pænt og højt, så du kan slå bolden i fred, uden at stoffet kommer i vejen. De har også vores Nike Dri-Fit-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, når du arbejder på dine kombinationer.
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Σούπερ!!
Maria684354852
Πολύ καλή ποιότητα υφάσματος,άνετο και δροσερό για το καλοκαίρι. Το συστήνω!!
Nike Crossover