Nike Crossover Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder

Nike Crossover

319,90 kr. 449,90 kr. 29% rabat

Prøver du at få dit spil til at køre? Bind disse shorts (13 cm) op, så de sidder pænt og højt, så du kan slå bolden i fred, uden at stoffet kommer i vejen. De har også vores Nike Dri-Fit-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, når du arbejder på dine kombinationer.

Fordele Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.