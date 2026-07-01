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Nike Crossover Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder - sort/hvid

Genanvendte materialer

Nike Crossover

Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder

29% rabat
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Prøver du at få dit spil til at køre? Bind disse shorts (13 cm) op, så de sidder pænt og højt, så du kan slå bolden i fred, uden at stoffet kommer i vejen. De har også vores Nike Dri-Fit-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, når du arbejder på dine kombinationer.


  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: II4240-010

Nike Crossover

29% rabat

Prøver du at få dit spil til at køre? Bind disse shorts (13 cm) op, så de sidder pænt og højt, så du kan slå bolden i fred, uden at stoffet kommer i vejen. De har også vores Nike Dri-Fit-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, når du arbejder på dine kombinationer.

Fordele

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • Lommeplacering – side
  • Lommetype – hånd
  • Hoveddel: 100 % polyester. For: 100% polyester.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: II4240-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 179 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Σούπερ!!

    Maria684354852

    Πολύ καλή ποιότητα υφάσματος,άνετο και δροσερό για το καλοκαίρι. Το συστήνω!!

Nike Crossover Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder

Nike Crossover

29% rabat

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