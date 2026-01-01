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CR7 Academy Dri-FIT-fodboldshorts til større børn - Volt/sort/sort

Genanvendte materialer

CR7 Academy

Dri-FIT-fodboldshorts til større børn

319,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Flyv mod målet som Ronaldo, mens du finjusterer dine færdigheder på banen. Vi har tilført disse maskinstrikkede shorts vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas.


  • Vist farve: Volt/sort/sort
  • Stylenr.: HF4346-702

CR7 Academy

319,90 kr.

Flyv mod målet som Ronaldo, mens du finjusterer dine færdigheder på banen. Vi har tilført disse maskinstrikkede shorts vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Elastisk linning med snoretræk lader dig finde den perfekte pasform.
  • Meshpaneler i siderne giver åndbarhed.

Produktoplysninger

  • Krop/mesh: 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Volt/sort/sort
  • Stylenr.: HF4346-702

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    CR7 Academy Dri-FIT-fodboldshorts til større børn

    CR7 Academy

    319,90 kr.

    Fuldend looket

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