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Nike Court Vision SE-sko til mænd - Rattan/Rocky Tan/Mink Brown

Nike Court Vision SE

Sko til mænd

649,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Er du vild med old-school stil fra basketball i 80'erne? Mød Court Vision. Denne version kombinerer camo-tekstiler og kunstlæder med en gummi-cupsole, der giver dig komfort hele dagen, og henter inspiration hos nogle af fortidens mest ikoniske silhuetter.


  • Vist farve: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Stylenr.: IV5722-200

Nike Court Vision SE

649,90 kr.

Er du vild med old-school stil fra basketball i 80'erne? Mød Court Vision. Denne version kombinerer camo-tekstiler og kunstlæder med en gummi-cupsole, der giver dig komfort hele dagen, og henter inspiration hos nogle af fortidens mest ikoniske silhuetter.

Fordele

  • Perforeringerne på tæerne og i siderne skaber åndbarhed.
  • Overdelen i tekstil og kunstlæder giver slidstyrke.

Produktoplysninger

  • Polstret krave
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Stylenr.: IV5722-200

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

5 stjerner

  • Nickff2a3e3801814ea08d23f919c903aa0c

    Nike always represents with quality design, look and comfort! A++

  • Couldn't Pass these Up

    Felicia964454489

    I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!

Nike Court Vision SE-sko til mænd

Nike Court Vision SE

649,90 kr.

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