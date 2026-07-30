Nike Court Vision SE-sko til mænd

Er du vild med old-school stil fra basketball i 80'erne? Mød Court Vision. Denne version kombinerer camo-tekstiler og kunstlæder med en gummi-cupsole, der giver dig komfort hele dagen, og henter inspiration hos nogle af fortidens mest ikoniske silhuetter.

Vist farve: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown

Stylenr.: IV5722-200