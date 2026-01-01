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Nike Court Vision Low Suede-sko til mænd - Phantom/Cream II

Nike Court Vision Low Suede

Sko til mænd

599,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Er du vild med old-school stil fra basketball i 80'erne? Mød Court Vision. Den kombinerer læder og ruskind med en behagelig gummi-cupsole og henter inspiration hos nogle af de mest ikoniske silhuetter fra fortiden.


  • Vist farve: Phantom/Cream II
  • Stylenr.: IO0461-001

Nike Court Vision Low Suede

599,90 kr.

Er du vild med old-school stil fra basketball i 80'erne? Mød Court Vision. Den kombinerer læder og ruskind med en behagelig gummi-cupsole og henter inspiration hos nogle af de mest ikoniske silhuetter fra fortiden.

Fordele

  • Overdelen i ægte læder og kunstlæder får en vintage-fornemmelse med tiden.
  • Perforeringerne ved tåområdet og i siderne tilføjer åndbarhed.
  • En gummi-cupsole giver slidstyrke og greb.

Produktoplysninger

  • Mellemsål i skum
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: Phantom/Cream II
  • Stylenr.: IO0461-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Court Vision Low Suede-sko til mænd

    Nike Court Vision Low Suede

    599,90 kr.

    Fuldend looket

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