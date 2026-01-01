Nike Court Vision Low Suede
Sko til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Er du vild med old-school stil fra basketball i 80'erne? Mød Court Vision. Den kombinerer læder og ruskind med en behagelig gummi-cupsole og henter inspiration hos nogle af de mest ikoniske silhuetter fra fortiden.
- Vist farve: Phantom/Cream II
- Stylenr.: IO0461-001
Nike Court Vision Low Suede
Er du vild med old-school stil fra basketball i 80'erne? Mød Court Vision. Den kombinerer læder og ruskind med en behagelig gummi-cupsole og henter inspiration hos nogle af de mest ikoniske silhuetter fra fortiden.
Fordele
- Overdelen i ægte læder og kunstlæder får en vintage-fornemmelse med tiden.
- Perforeringerne ved tåområdet og i siderne tilføjer åndbarhed.
- En gummi-cupsole giver slidstyrke og greb.
Produktoplysninger
- Mellemsål i skum
- Ydersål i gummi
- Vist farve: Phantom/Cream II
- Stylenr.: IO0461-001
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Court Vision Low Suede