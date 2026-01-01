Nike Court Vision Low Suede Premium-sko til mænd

Fastbreak-stilen fra 80'ernes basketball møder den hektiske kultur i nutidens spil med den nye Nike Court Vision Low. Den glatte overdel i ruskind giver et strejf af old-school basketball-sneakers med et premium twist, og den klassiske gummi-cupsole ses på fortidens mest ikoniske silhuetter.

Vist farve: Wheat/Flax/Wheat

Stylenr.: IQ9749-700