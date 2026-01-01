Nike Court Vision Low Suede Premium
Sko til mænd
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Fastbreak-stilen fra 80'ernes basketball møder den hektiske kultur i nutidens spil med den nye Nike Court Vision Low. Den glatte overdel i ruskind giver et strejf af old-school basketball-sneakers med et premium twist, og den klassiske gummi-cupsole ses på fortidens mest ikoniske silhuetter.
- Vist farve: Wheat/Flax/Wheat
- Stylenr.: IQ9749-700
Nike Court Vision Low Suede Premium
Fastbreak-stilen fra 80'ernes basketball møder den hektiske kultur i nutidens spil med den nye Nike Court Vision Low. Den glatte overdel i ruskind giver et strejf af old-school basketball-sneakers med et premium twist, og den klassiske gummi-cupsole ses på fortidens mest ikoniske silhuetter.
Fordele
- Efterhånden som skoen bruges opnår du en perfekt, blødgjort ruskindsoverdel.
- Perforeringerne ved tæerne og i siderne tilføjer åndbarhed.
Produktoplysninger
- Overdel i ægte læder
- Ydersål i gummi
- Vist farve: Wheat/Flax/Wheat
- Stylenr.: IQ9749-700
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Court Vision Low Suede Premium