Nike Court Vision Low-sko til mænd

Beautiful
Abel871517591
Nice sneaker for every occasion. I love it
Klarna tilgængelig ved kassen.
Er du vild med old-school stil fra basketball i 80'erne? Mød Court Vision. Den kombinerer kunstlæder med en behagelig gummi-cupsole og henter inspiration hos nogle af de mest ikoniske silhuetter fra fortiden.
Nike Court Vision Low
Er du vild med old-school stil fra basketball i 80'erne? Mød Court Vision. Den kombinerer kunstlæder med en behagelig gummi-cupsole og henter inspiration hos nogle af de mest ikoniske silhuetter fra fortiden.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Beautiful
Abel871517591
Nice sneaker for every occasion. I love it
Altijd goed
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Voor mij mijn 4 de keer Court, deze vind ik bijzonder mooi!
Nike Court Vision Low