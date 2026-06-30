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Nike Court Vision Low-sko til mænd - Summit White/Silver Sage/sort

Nike Court Vision Low

Sko til mænd

599,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Er du vild med old-school stil fra basketball i 80'erne? Mød Court Vision. Den kombinerer kunstlæder med en behagelig gummi-cupsole og henter inspiration hos nogle af de mest ikoniske silhuetter fra fortiden.


  • Vist farve: Summit White/Silver Sage/sort
  • Stylenr.: IM0459-104

Nike Court Vision Low

599,90 kr.

Er du vild med old-school stil fra basketball i 80'erne? Mød Court Vision. Den kombinerer kunstlæder med en behagelig gummi-cupsole og henter inspiration hos nogle af de mest ikoniske silhuetter fra fortiden.

Fordele

  • Overdel i tekstil og kunstlæder er slidstærk og komfortabel.
  • Perforeringerne ved tåområdet og i siderne tilføjer åndbarhed.
  • Gummisålen har en fuld cupsole-syning, der gør den utrolig slidstærk.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Summit White/Silver Sage/sort
  • Stylenr.: IM0459-104

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

5 stjerner

  • Beautiful

    Abel871517591

    Nice sneaker for every occasion. I love it

  • Altijd goed

    johnbc563c7888a1942868d8abdb014886033

    Voor mij mijn 4 de keer Court, deze vind ik bijzonder mooi!

Nike Court Vision Low-sko til mænd

Nike Court Vision Low

599,90 kr.

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