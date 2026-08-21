Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"-sko til kvinder

Er du vild med old-school stil fra basketball i 80'erne? Mød Court Vision. Den kombinerer kunstlæder med en behagelig gummi-cupsole og henter inspiration hos nogle af de mest ikoniske silhuetter fra fortiden. De broderede blomster giver et fint finish.

Vist farve: Sail/Light Orewood Brown/Cream II

Stylenr.: IV5530-101