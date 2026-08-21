Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"
Sko til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Er du vild med old-school stil fra basketball i 80'erne? Mød Court Vision. Den kombinerer kunstlæder med en behagelig gummi-cupsole og henter inspiration hos nogle af de mest ikoniske silhuetter fra fortiden. De broderede blomster giver et fint finish.
- Vist farve: Sail/Light Orewood Brown/Cream II
- Stylenr.: IV5530-101
Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"
Er du vild med old-school stil fra basketball i 80'erne? Mød Court Vision. Den kombinerer kunstlæder med en behagelig gummi-cupsole og henter inspiration hos nogle af de mest ikoniske silhuetter fra fortiden. De broderede blomster giver et fint finish.
Fordele
- Syntetisk læder på overdelen ældes til blød perfektion.
- En gummi-cupsole tilføjer slidstyrke og greb.
- Perforeringerne ved tæerne og i siderne tilføjer åndbarhed.
Produktoplysninger
- Syntetisk læderoverdel
- Polstret krave
- Ydersål i gummi
- Vist farve: Sail/Light Orewood Brown/Cream II
- Stylenr.: IV5530-101
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"