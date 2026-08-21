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Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"-sko til kvinder - Sail/Light Orewood Brown/Cream II

Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"

Sko til kvinder

649,90 kr.
Sail/Light Orewood Brown/Cream II
Spruce Aura/Sail
hvid/hvid/hvid

Klarna tilgængelig ved kassen.

Er du vild med old-school stil fra basketball i 80'erne? Mød Court Vision. Den kombinerer kunstlæder med en behagelig gummi-cupsole og henter inspiration hos nogle af de mest ikoniske silhuetter fra fortiden. De broderede blomster giver et fint finish.


  • Vist farve: Sail/Light Orewood Brown/Cream II
  • Stylenr.: IV5530-101

Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"

649,90 kr.

Er du vild med old-school stil fra basketball i 80'erne? Mød Court Vision. Den kombinerer kunstlæder med en behagelig gummi-cupsole og henter inspiration hos nogle af de mest ikoniske silhuetter fra fortiden. De broderede blomster giver et fint finish.

Fordele

  • Syntetisk læder på overdelen ældes til blød perfektion.
  • En gummi-cupsole tilføjer slidstyrke og greb.
  • Perforeringerne ved tæerne og i siderne tilføjer åndbarhed.

Produktoplysninger

  • Syntetisk læderoverdel
  • Polstret krave
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: Sail/Light Orewood Brown/Cream II
  • Stylenr.: IV5530-101

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"-sko til kvinder

    Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"

    649,90 kr.