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Nike Control-fodbold - hvid/Bright Crimson/Anthracite/sort

Nike Control

Fodbold

1.049 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Control-fodbolden er fremstillet med vores innovative OMNISculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen for at give en mere ægte flyvning, skud efter skud. Konstruktionen med fire paneler og kortere, forskudte sømme giver større sweet-spots og en mere kugleformet boldform. Teknologien med All Conditions Control (ACC) tilføjer grebstekstur til både våde og tørre forhold.


  • Vist farve: hvid/Bright Crimson/Anthracite/sort
  • Stylenr.: IQ0618-100

Nike Control

1.049 kr.

Control-fodbolden er fremstillet med vores innovative OMNISculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen for at give en mere ægte flyvning, skud efter skud. Konstruktionen med fire paneler og kortere, forskudte sømme giver større sweet-spots og en mere kugleformet boldform. Teknologien med All Conditions Control (ACC) tilføjer grebstekstur til både våde og tørre forhold.

Fordele

  • Kontrastfarverne opretholder et højt niveau af visuel ydeevne.
  • Den specialfremstillede placering af blæk giver greb og forbedrer samtidig de aerodynamiske egenskaber.

Produktoplysninger

  • 37% polyuretan (PU)/33% gummi/20% polyester/10% rayon
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/Bright Crimson/Anthracite/sort
  • Stylenr.: IQ0618-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Awesome sauce

    parisj750639359

    This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended

Nike Control-fodbold

Nike Control

1.049 kr.

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