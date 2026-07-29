Nike Control-fodbold

Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Klarna tilgængelig ved kassen.
Control-fodbolden er fremstillet med vores innovative OMNISculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen for at give en mere ægte flyvning, skud efter skud. Konstruktionen med fire paneler og kortere, forskudte sømme giver større sweet-spots og en mere kugleformet boldform. Teknologien med All Conditions Control (ACC) tilføjer grebstekstur til både våde og tørre forhold.
Nike Control
Control-fodbolden er fremstillet med vores innovative OMNISculpt-teknologi og har riller, der er præget ind i overfladen for at give en mere ægte flyvning, skud efter skud. Konstruktionen med fire paneler og kortere, forskudte sømme giver større sweet-spots og en mere kugleformet boldform. Teknologien med All Conditions Control (ACC) tilføjer grebstekstur til både våde og tørre forhold.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Nike Control