Nike Commuter Elite-rygsæk (15 l)

Løb med selvtillid med Nike Commuter Elite-rygsækken. Brystbens- og taljestropperne er designet til at blive på plads, når du løber, og er fuldt justerbare for at få din ideelle pasform. Der er masser af gode funktioner med en vandtæt lomme på vesten til din telefon, kompatibilitet med vandblærer og reflekterende detaljer.

Vist farve: sort/sort/Silver

Stylenr.: HM7000-084