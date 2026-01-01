Nike Commuter Elite
Rygsæk (15 l)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Løb med selvtillid med Nike Commuter Elite-rygsækken. Brystbens- og taljestropperne er designet til at blive på plads, når du løber, og er fuldt justerbare for at få din ideelle pasform. Der er masser af gode funktioner med en vandtæt lomme på vesten til din telefon, kompatibilitet med vandblærer og reflekterende detaljer.
- Vist farve: sort/sort/Silver
- Stylenr.: HM7000-084
Nike Commuter Elite
Løb med selvtillid med Nike Commuter Elite-rygsækken. Brystbens- og taljestropperne er designet til at blive på plads, når du løber, og er fuldt justerbare for at få din ideelle pasform. Der er masser af gode funktioner med en vandtæt lomme på vesten til din telefon, kompatibilitet med vandblærer og reflekterende detaljer.
Produktoplysninger
- Vandflaske sælges separat
- Vandafvisende
- Detaljer i reflekterende design
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/Silver
- Stylenr.: HM7000-084
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Commuter Elite