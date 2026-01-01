Nike Commute-skuldertaske (8 liter)

Genanvendte materialer
Nike Commute
Skuldertasker (8 liter)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Mode møder funktion til den moderne pendler. Hovedrummet i denne trendy skuldertaske har en plysforet lomme til en tablet, der hjælper med at holde mindre elektroniske genstande sikre og organiserede. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.
- Vist farve: sort/sort/Reflect Silver
- Stylenr.: IQ1285-010
Nike Commute
Mode møder funktion til den moderne pendler. Hovedrummet i denne trendy skuldertaske har en plysforet lomme til en tablet, der hjælper med at holde mindre elektroniske genstande sikre og organiserede. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.
Fordele
- Konvertibel skulderstrop lader dig bære den på din højre eller venstre side.
- Polstret bagpanel og skulderrem giver ekstra komfort.
- Eksterne løkker giver nem adgang til at hænge og gribe.
- Aftagelig minitaske giver dig mulighed for at holde styr på småting.
Produktoplysninger
- B 23 cm x H 38 cm x D 8 cm
- Hoveddel: 100 % nylon. For: 100 % polyester. Møntpung: 59 % nylon/41 % polyester. For: 100 % polyester.
- Skal pletrenses
- Importeret
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Vist farve: sort/sort/Reflect Silver
- Stylenr.: IQ1285-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Commute