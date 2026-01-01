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Nike Commute-skuldertaske (8 liter) - sort/sort/Reflect Silver

Genanvendte materialer

Nike Commute

Skuldertasker (8 liter)

379,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Mode møder funktion til den moderne pendler. Hovedrummet i denne trendy skuldertaske har en plysforet lomme til en tablet, der hjælper med at holde mindre elektroniske genstande sikre og organiserede. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.


  • Vist farve: sort/sort/Reflect Silver
  • Stylenr.: IQ1285-010

Nike Commute

379,90 kr.

Mode møder funktion til den moderne pendler. Hovedrummet i denne trendy skuldertaske har en plysforet lomme til en tablet, der hjælper med at holde mindre elektroniske genstande sikre og organiserede. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.

Fordele

  • Konvertibel skulderstrop lader dig bære den på din højre eller venstre side.
  • Polstret bagpanel og skulderrem giver ekstra komfort.
  • Eksterne løkker giver nem adgang til at hænge og gribe.
  • Aftagelig minitaske giver dig mulighed for at holde styr på småting.

Produktoplysninger

  • B 23 cm x H 38 cm x D 8 cm
  • Hoveddel: 100 % nylon. For: 100 % polyester. Møntpung: 59 % nylon/41 % polyester. For: 100 % polyester.
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Vist farve: sort/sort/Reflect Silver
  • Stylenr.: IQ1285-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Commute-skuldertaske (8 liter)

    Nike Commute

    379,90 kr.

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