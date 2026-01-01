Nike Commute-skuldertaske (8 liter)

Mode møder funktion til den moderne pendler. Hovedrummet i denne trendy skuldertaske har en plysforet lomme til en tablet, der hjælper med at holde mindre elektroniske genstande sikre og organiserede. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.

Vist farve: sort/sort/Reflect Silver

Stylenr.: IQ1285-010